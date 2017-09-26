Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:40
Неймар готов сыграть с "Баварией" (1)
Неймар готов сыграть с "Баварией" (1)
18:30
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
18:09
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (2)
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (2)
14:34
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (7)
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (7)
13:57
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
"Боруссия" - "Реал": Ярмоленко и Роналду сыграют с первых минут
Стали известны составы "Боруссии" и "Реала" на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
"Боруссия": Бюрки - Пищек, Папастатопулос, Топрак, Толян - Кастро, Шахин, Гетце - Ярмоленко, Обамеянг, Филипп.
Запасные - Вайденфеллер, Цагаду, Бартра, Дауд, Пулишич, Кагава, Вайгль.
"Реал": Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Начо - Кроос, Каземиро, Модрич - Бэйл, Криштиану Роналду, Иско.
Запасные - Касилья, Васкес, Льоренте, Хакими, Асенсио, Майораль, Сьос.
"Боруссия": Бюрки - Пищек, Папастатопулос, Топрак, Толян - Кастро, Шахин, Гетце - Ярмоленко, Обамеянг, Филипп.
Запасные - Вайденфеллер, Цагаду, Бартра, Дауд, Пулишич, Кагава, Вайгль.
"Реал": Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Начо - Кроос, Каземиро, Модрич - Бэйл, Криштиану Роналду, Иско.
Запасные - Касилья, Васкес, Льоренте, Хакими, Асенсио, Майораль, Сьос.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.