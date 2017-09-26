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"Боруссия" - "Реал": Ярмоленко и Роналду сыграют с первых минут

Стали известны составы "Боруссии" и "Реала" на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Боруссия": Бюрки - Пищек, Папастатопулос, Топрак, Толян - Кастро, Шахин, Гетце - Ярмоленко, Обамеянг, Филипп.

Запасные - Вайденфеллер, Цагаду, Бартра, Дауд, Пулишич, Кагава, Вайгль.

"Реал": Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Начо - Кроос, Каземиро, Модрич - Бэйл, Криштиану Роналду, Иско.

Запасные - Касилья, Васкес, Льоренте, Хакими, Асенсио, Майораль, Сьос.
Теги: Боруссия Реал
Сегодня, 20:42
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
У Боруссии есть шанс,на мой взгляд.. worried


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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