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Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Ливерпулем"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на домашний матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Спартак": Ребров - Ещенко, Кутепов, Таски, Боккетти, Джикия - Самедов, Фернандо, Пашалич, Попов - Луиз Адриано.

Запасные: Селихов, Петкович, Бакаев, Самсонов, Мельгарехо, Давыдов, Педро Роша.
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 20:43
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63
(4)
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№63 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Spartacus1971
Цитата: molot327
Спартаку в сегодняшнем матче удачи и победы.


Спасибо адекватным болелам других клубов,а данном случае ЦСКА..

Как легко адекватность определяется) посмотрим завтра на вашу адекватность)))


Ну лично я всегда адекватен.


Несомненно)))


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№62 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:28) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Spartacus1971
Цитата: molot327
Спартаку в сегодняшнем матче удачи и победы.


Спасибо адекватным болелам других клубов,а данном случае ЦСКА..

Как легко адекватность определяется) посмотрим завтра на вашу адекватность)))


Ну лично я всегда адекватен.
Регистрация: 12.02.2013
№61 Написал: GPS (Сегодня, 21:28) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: sanyapytilin
посмотрим завтра на вашу адекватность)))

Мы только "ЗА" долгую жизнь ЦСКА в еврокубках.. Ну ты понял, Шурег.))
Не вздумайте соскакивать как в КР..
Регистрация: 18.02.2011
№60 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:28) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: molot327
Цитата: sanyapytilin
Главное звезд побольше над эмблемой, у Ливерпуля их нет...значит спартак фаворит.

Надо забить на один мяч больше... А звезды потом можно посчитать.


Не знаю кому надо. Я за спартак в этом матче не переживаю. И за англичан не переживаю.
2-2.

Цитата: Spartak СССР
Цитата: sanyapytilin
Как легко адекватность определяется) посмотрим завтра на вашу адекватность)))

не нужно лицемерить и врать самому себе,не хочешь не болей,никто не расстроится,главное перед собой быть честным

Вот и я о том же...только причем тут адекватность?


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№59 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 21:25) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Как легко адекватность определяется) посмотрим завтра на вашу адекватность)))

не нужно лицемерить и врать самому себе,не хочешь не болей,никто не расстроится,главное перед собой быть честным
Регистрация: 6.04.2016
№58 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Цитата: molot327
Спартаку в сегодняшнем матче удачи и победы.


Спасибо адекватным болелам других клубов,а данном случае ЦСКА..

Как легко адекватность определяется) посмотрим завтра на вашу адекватность)))


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№57 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:23) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
Главное звезд побольше над эмблемой, у Ливерпуля их нет...значит спартак фаворит.

Надо забить на один мяч больше... А звезды потом можно посчитать.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№56 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 21:23) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
рал +2....я не подумал, сорян)))

Да мы тут обалдели от начала матчей. Практически все ночью. Обидно. Могли бы и пораньше на часок начать.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№55 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 21:21) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
будут жестоко ипать.....

зенит уже очпокали,сраное Динамо с Бронькой,трешку отгрузило
Регистрация: 6.04.2016
№54 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: hel
Цитата: sanyapytilin
Посмотри игру сб. Нидерландов

Поздно играют, не успеваешь смотреть. И сейчас уже у нас почти полдвенадцатого ночи, а вставать в 5.30 утра на работу. Сейчас гляну немного и спать, т.к. завтра своих надо смотреть.


Урал +2....я не подумал, сорян)))


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№53 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 21:18) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Травма.

Плохо, он все равно усиление.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№52 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Главное не паниковать. Ну и фарта немного не помешает.


--------------------
И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№51 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
Спартаку в сегодняшнем матче удачи и победы.


Спасибо адекватным болелам других клубов,а данном случае ЦСКА..
Регистрация: 12.02.2013
№50 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vovamur
Цитата: VS1976
Пипец состав!!! Особенно Кутепов с Попопвым..

Согласен! Надеюсь Карера знает что делает!

Ну да, ну да..., он уже 11 туров в ЧР "знает что делает", и тут в ЛЧ вдруг возьмет и прозреет, смех да и только laughing


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№49 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
Посмотри игру сб. Нидерландов

Поздно играют, не успеваешь смотреть. И сейчас уже у нас почти полдвенадцатого ночи, а вставать в 5.30 утра на работу. Сейчас гляну немного и спать, т.к. завтра своих надо смотреть.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№48 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Главное звезд побольше над эмблемой, у Ливерпуля их нет...значит спартак фаворит.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№47 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:17) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hel
А что с Камбаровым?


Травма.
Регистрация: 12.02.2013
№46 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 21:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
А что с Камбаровым?


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№45 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:15) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: hel
Эх жаль Промеса нет. Интересно его посмотреть игру против классных зарубежных защитников. Спартаку удачи!

Посмотри игру сб. Нидерландов. Промес в порядке, спорить не о чем...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№44 Написал: GPS (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: molot327
Спартаку в сегодняшнем матче удачи и победы.

Спасибо, Анатолий!
Регистрация: 18.02.2011
№43 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:14) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
будут жестоко ипать.....
Регистрация: 24.04.2009
№42 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 21:13) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Эх жаль Промеса нет. Интересно его посмотреть игру против классных зарубежных защитников. Спартаку удачи!


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№41 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Спартаку в сегодняшнем матче удачи и победы.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№40 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:10) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
тренеру горнолыжников

однозначно засланный казачок ))
Регистрация: 21.12.2010
№39 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:10) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
В три защитника значит,ну поглядим.

В 5


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№38 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:10) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
Цитата: GPS
Его даже в запасе нет..

во-во.тож заметил.че с ним?кто Салаха будет ипать??


Травма очередная,помню за пах держался,большой привет тренеру горнолыжников или кого там он ещё тренеровал..

Цитата: VeNdA
Цитата: Spartacus1971
В три защитника значит,ну поглядим.

В три центральных) так то их пять)


Ну да это понятно.
Регистрация: 12.02.2013
№37 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
В три защитника значит,ну поглядим.

В три центральных) так то их пять)
Регистрация: 14.03.2009
№36 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 21:06) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
без Промеса в атаке Спартаку не чего не светит, но все равно удачи!
Регистрация: 10.07.2009
№35 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:06) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
В три защитника значит,ну поглядим.
Регистрация: 12.02.2013
№34 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 21:05) #
  • +3
  •  (5)

Сибирячок,
Поздно пить Боржоми , когда почки отвалились.... К ЛЧ так не готовятся , как подготовился менеджмент и руководство Спартака.
Регистрация: 17.06.2016
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