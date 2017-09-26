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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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19:40
Неймар готов сыграть с "Баварией" (1)
Неймар готов сыграть с "Баварией" (1)
18:30
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
18:09
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (2)
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (2)
14:34
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (7)
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (7)
13:57
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
"Манчестер Сити" - "Шахтер": стартовые составы
Стали известны составы "Манчестер Сити" и "Шахтера" на матч группового турнира Лиги чемпионов.
"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунз, Отаменди, Дельф - Де Брейне, Фернандиньо, Давид Сильва - Жезус, Агуэро, Сане.
Запасные - Браво, Данилу, Стерлинг, Гюндоган, Мангала, Б. Силва, Яя Туре.
"Шахтер": Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили - Фред, Степаненко - Марлос, Тайсон, Бернард - Факундо Феррейра.
Запасные - Шевченко, Хочолава, Дентинью, Патрик, Петряк, Азеведо, Коваленко.
"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунз, Отаменди, Дельф - Де Брейне, Фернандиньо, Давид Сильва - Жезус, Агуэро, Сане.
Запасные - Браво, Данилу, Стерлинг, Гюндоган, Мангала, Б. Силва, Яя Туре.
"Шахтер": Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили - Фред, Степаненко - Марлос, Тайсон, Бернард - Факундо Феррейра.
Запасные - Шевченко, Хочолава, Дентинью, Патрик, Петряк, Азеведо, Коваленко.
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