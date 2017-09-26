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"Манчестер Сити" - "Шахтер": стартовые составы

Стали известны составы "Манчестер Сити" и "Шахтера" на матч группового турнира Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунз, Отаменди, Дельф - Де Брейне, Фернандиньо, Давид Сильва - Жезус, Агуэро, Сане.

Запасные - Браво, Данилу, Стерлинг, Гюндоган, Мангала, Б. Силва, Яя Туре.

"Шахтер": Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили - Фред, Степаненко - Марлос, Тайсон, Бернард - Факундо Феррейра.

Запасные - Шевченко, Хочолава, Дентинью, Патрик, Петряк, Азеведо, Коваленко.
Теги: Манчестер Сити Шахтер
Сегодня, 21:16
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