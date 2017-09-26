Массимо Каррера: мы должны играть в наш футбол без страха

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ" отметил, что его футболистом нужно выходить на поле в матче с "Ливерпулем" без страха."Состояние хорошие, мы знаем, что в футболе есть позитивные и негативные моменты. Наш долг продолжать работу и улучшать данную ситуацию."Ливерпуль" много пропускает, но также много забивает, это сильный клуб с выдающимися игроками. Мы должны играть в наш футбол без страха. Здесь все зависит от того, что позволит нам показать "Ливерпуль" и то, как сыграем мы сами", - сказал Каррера.