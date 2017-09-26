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Массимо Каррера: мы должны играть в наш футбол без страха

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ" отметил, что его футболистом нужно выходить на поле в матче с "Ливерпулем" без страха.

"Состояние хорошие, мы знаем, что в футболе есть позитивные и негативные моменты. Наш долг продолжать работу и улучшать данную ситуацию.

"Ливерпуль" много пропускает, но также много забивает, это сильный клуб с выдающимися игроками. Мы должны играть в наш футбол без страха. Здесь все зависит от того, что позволит нам показать "Ливерпуль" и то, как сыграем мы сами", - сказал Каррера.
Теги: Каррера Спартак Ливерпуль
Сегодня, 21:41
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№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:44) #
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Мы должны играть в наш футбол
А какой он, ваш футбол, Массимо?! Если тот, который вы с июля показываете, то это ж не совсем тот футбол, который болельщикам нужен.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 21:54) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Началось футбольное пиршество!


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Эники-Бэники ели вареники и заедали их ливерными англичанами.
Регистрация: 3.06.2012
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