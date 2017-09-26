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Юрген Клопп: мы должны думать, что "Спартак" опасен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в эфире телеканала "Матч ТВ" перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" заявил, что его команда с опаской относится к сопернику.

"Я знаю, что мы пропускаем, но это не главное. Важно делать выводы. У нас был странный матч с "Ман Сити", в котором мы пропустили пять мячей – мы не должны были столько пропускать. Думаю, мы вынесли урок и будем обороняться гораздо лучше. "Спартак" – хорошая и опасная команда. Так что мы обязаны хорошо играть в защите коллективно.

Это лучшая команда в России в прошлом сезоне. Сейчас у нее могут быть проблемы, которые во многом связаны с травмами, но это все равно чемпионская команда. Я видел матч с "Зенитом". У "Спартака" могут быть неудачные матчи, но они все еще сильны. Мы должны думать, что наш соперник опасен", - сказал Клопп.
Теги: Клопп Спартак Ливерпуль
Сегодня, 21:42
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№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 21:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вперед Спартак!
Не подведите!


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Эники-Бэники ели вареники и заедали их ливерными англичанами.
Регистрация: 3.06.2012
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