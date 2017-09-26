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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Юрген Клопп: мы должны думать, что "Спартак" опасен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в эфире телеканала "Матч ТВ" перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" заявил, что его команда с опаской относится к сопернику.
"Я знаю, что мы пропускаем, но это не главное. Важно делать выводы. У нас был странный матч с "Ман Сити", в котором мы пропустили пять мячей – мы не должны были столько пропускать. Думаю, мы вынесли урок и будем обороняться гораздо лучше. "Спартак" – хорошая и опасная команда. Так что мы обязаны хорошо играть в защите коллективно.
Это лучшая команда в России в прошлом сезоне. Сейчас у нее могут быть проблемы, которые во многом связаны с травмами, но это все равно чемпионская команда. Я видел матч с "Зенитом". У "Спартака" могут быть неудачные матчи, но они все еще сильны. Мы должны думать, что наш соперник опасен", - сказал Клопп.
"Я знаю, что мы пропускаем, но это не главное. Важно делать выводы. У нас был странный матч с "Ман Сити", в котором мы пропустили пять мячей – мы не должны были столько пропускать. Думаю, мы вынесли урок и будем обороняться гораздо лучше. "Спартак" – хорошая и опасная команда. Так что мы обязаны хорошо играть в защите коллективно.
Это лучшая команда в России в прошлом сезоне. Сейчас у нее могут быть проблемы, которые во многом связаны с травмами, но это все равно чемпионская команда. Я видел матч с "Зенитом". У "Спартака" могут быть неудачные матчи, но они все еще сильны. Мы должны думать, что наш соперник опасен", - сказал Клопп.
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