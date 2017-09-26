Юрген Клопп: мы должны думать, что "Спартак" опасен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в эфире телеканала "Матч ТВ" перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" заявил, что его команда с опаской относится к сопернику."Я знаю, что мы пропускаем, но это не главное. Важно делать выводы. У нас был странный матч с "Ман Сити", в котором мы пропустили пять мячей – мы не должны были столько пропускать. Думаю, мы вынесли урок и будем обороняться гораздо лучше. "Спартак" – хорошая и опасная команда. Так что мы обязаны хорошо играть в защите коллективно.Это лучшая команда в России в прошлом сезоне. Сейчас у нее могут быть проблемы, которые во многом связаны с травмами, но это все равно чемпионская команда. Я видел матч с "Зенитом". У "Спартака" могут быть неудачные матчи, но они все еще сильны. Мы должны думать, что наш соперник опасен", - сказал Клопп.