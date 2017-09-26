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Перфоманс болельщиков "Спартака": "Побеждай или умирай" (видео)

Болельщики московского "Спартака" на первом для команде матче Лиги Чемпионов на новом стадионе "Спартак" устроили достаточно мощный перфоманс. Основные его лозунги: "Побеждай или умирай" (на фоне символического изображения гладиатора Спартака") и "Один и единственный" - на боковой трибуне.

Предлагаем вашему вниманию видео с места событий от корреспондента Rusfootball.info

Теги: Спартак Ливерпуль Rвидео
Сегодня, 22:10
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(3)
№4 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 22:56) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Англосаксонскую мразотню на пику!! Молодцы!!
Регистрация: 12.08.2009
№3 Написал: trent (Сегодня, 22:47) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
круть!!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:42) #
  • 0
  •  (2)

По первому тайму они уже мёртвые вышли.. smirk
Не пойму тех, кто говорит про слив тренера, по-моему Каррера ничего не может уже, ну не катит тупо накачать настрой, но не поставить игру, с июля беготня какая-то и тупой вынос мяча куда-попало..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 22:27) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
Очень достойно!


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
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