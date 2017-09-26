Перфоманс болельщиков "Спартака": "Побеждай или умирай" (видео)

Болельщики московского "Спартака" на первом для команде матче Лиги Чемпионов на новом стадионе "Спартак" устроили достаточно мощный перфоманс. Основные его лозунги: "Побеждай или умирай" (на фоне символического изображения гладиатора Спартака") и "Один и единственный" - на боковой трибуне.Предлагаем вашему вниманию видео с места событий от корреспондента