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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
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Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (2)
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (2)
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Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (7)
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (7)
Игроки "Ливерпуля" вышли на ворота "Спартака" 5 в 2 и не забили
"Спартак" едва не пропустил гол перед самым перерывом в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Москвичи на 44-й минуте исполняли угловой, и пять футболистов английской команды убежали в контратаку против двух игроков хозяев.
"Ливерпуль" не сумел забить гол.
В матче с "Анжи" махачкалинцы забили "Спартаку", убежав впятером против одного защитника.
"Мы не будем выходить впятером на одного защитника "Спартака". Это я обещаю. Только вчетвером", - сказал вчера Клопп на пресс-конференции.
Москвичи на 44-й минуте исполняли угловой, и пять футболистов английской команды убежали в контратаку против двух игроков хозяев.
"Ливерпуль" не сумел забить гол.
В матче с "Анжи" махачкалинцы забили "Спартаку", убежав впятером против одного защитника.
"Мы не будем выходить впятером на одного защитника "Спартака". Это я обещаю. Только вчетвером", - сказал вчера Клопп на пресс-конференции.
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