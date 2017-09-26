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Игроки "Ливерпуля" вышли на ворота "Спартака" 5 в 2 и не забили

"Спартак" едва не пропустил гол перед самым перерывом в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

Москвичи на 44-й минуте исполняли угловой, и пять футболистов английской команды убежали в контратаку против двух игроков хозяев.

"Ливерпуль" не сумел забить гол.

В матче с "Анжи" махачкалинцы забили "Спартаку", убежав впятером против одного защитника.

"Мы не будем выходить впятером на одного защитника "Спартака". Это я обещаю. Только вчетвером", - сказал вчера Клопп на пресс-конференции.

Игроки "Ливерпуля" вышли на ворота "Спартака" 5 в 2 и не забили
Теги: Ливерпуль Спартак
Сегодня, 22:51
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