Игроки "Ливерпуля" вышли на ворота "Спартака" 5 в 2 и не забили

"Спартак" едва не пропустил гол перед самым перерывом в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем".Москвичи на 44-й минуте исполняли угловой, и пять футболистов английской команды убежали в контратаку против двух игроков хозяев."Ливерпуль" не сумел забить гол.В матче с "Анжи" махачкалинцы забили "Спартаку", убежав впятером против одного защитника."Мы не будем выходить впятером на одного защитника "Спартака". Это я обещаю. Только вчетвером", - сказал вчера Клопп на пресс-конференции.