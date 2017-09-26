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Криштиану Роналду провёл 400-й матч за "Реал"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".

Эта встреча стала для португальца 400-й в составе мадридского клуба. На его счету 409 забитых мячей и 111 голевых передач.

Роналду перешел в "Реал" из "МЮ" в 2009 году.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 23:00
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