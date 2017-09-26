Опрос:

Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сейду Думбия: мы в более выгодном положении, чем "Ювентус"

Нападающий лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбия, открывший счет голам на групповой стадии этой Лиги чемпионов и позволивший "львам" стартовать в турнире с победы над "Олимпиакосом", считает, что у его команды отличные шансы на выход из группы.

"Мы выиграли первый матч, что ставит нас в более выгодное положение, чем "Ювентус", который уступил "Барселоне". Мы предельно сконцентрированы, очень сильны и приложим все усилия, чтобы добыть завтра положительный результат", - цитирует ивуарийца официальный сайт УЕФА.
Теги: Думбия Олимпиакос Ювентус Спортинг
Вчера, 23:17
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.