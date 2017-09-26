Сейду Думбия: мы в более выгодном положении, чем "Ювентус"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Новости партнеров
Лента новостей:
00:19
Леонид Федун о Реброве: похоже, четвёртые за сезон "кресты" в команде. Видимо, наколдовали (11)
Леонид Федун о Реброве: похоже, четвёртые за сезон "кресты" в команде. Видимо, наколдовали (11)
Вчера 23:52
"Монако" на своем поле уступил "Порту"
"Монако" на своем поле уступил "Порту"
Вчера 23:44
Выстояли! "Спартаковцы" сегодня герои (20)
Выстояли! "Спартаковцы" сегодня герои (20)
Вчера 23:42
"Спартак" дома отстоял ничью с "Ливерпулем" (149)
"Спартак" дома отстоял ничью с "Ливерпулем" (149)
Вчера 23:20
Артем Ребров получил травму и покинул поле (6)
Артем Ребров получил травму и покинул поле (6)
Вчера 23:00
Криштиану Роналду провёл 400-й матч за "Реал"
Криштиану Роналду провёл 400-й матч за "Реал"
Вчера 22:43
Николай Южанин покинул "Кубань"
Николай Южанин покинул "Кубань"
Вчера 22:28
Болельщики "Спартака" вывесили баннер "УЕФА мафия" (4)
Болельщики "Спартака" вывесили баннер "УЕФА мафия" (4)
Вчера 22:05
Жозе Моуринью присутствует на матче "Спартак" - "Ливерпуль" (2)
Жозе Моуринью присутствует на матче "Спартак" - "Ливерпуль" (2)
Вчера 21:43
Переводчица пресс-конференции Клоппа: просто журналистам не надо делать фото во время того, как задают вопросы (3)
Переводчица пресс-конференции Клоппа: просто журналистам не надо делать фото во время того, как задают вопросы (3)
Вчера 21:42
Юрген Клопп: мы должны думать, что "Спартак" опасен (1)
Юрген Клопп: мы должны думать, что "Спартак" опасен (1)
Вчера 21:41
Массимо Каррера: мы должны играть в наш футбол без страха (2)
Массимо Каррера: мы должны играть в наш футбол без страха (2)
Вчера 21:16
"Манчестер Сити" - "Шахтер": стартовые составы (1)
"Манчестер Сити" - "Шахтер": стартовые составы (1)
Вчера 20:28
Квинси Промес: хотел бы я сегодня помочь "Спартаку" (13)
Квинси Промес: хотел бы я сегодня помочь "Спартаку" (13)
Вчера 20:27
Матч "Арсенал" - ЦСКА перенесен на день раньше
Матч "Арсенал" - ЦСКА перенесен на день раньше
Вчера 19:40
Неймар готов сыграть с "Баварией" (1)
Неймар готов сыграть с "Баварией" (1)
Вчера 18:30
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
Вчера 18:09
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (2)
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (2)
Вчера 17:24
Алексей Маклаков: уверен, "Спартак" выиграет у "Ливерпуля" (18)
Алексей Маклаков: уверен, "Спартак" выиграет у "Ливерпуля" (18)
Сейду Думбия: мы в более выгодном положении, чем "Ювентус"
Нападающий лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбия, открывший счет голам на групповой стадии этой Лиги чемпионов и позволивший "львам" стартовать в турнире с победы над "Олимпиакосом", считает, что у его команды отличные шансы на выход из группы.
"Мы выиграли первый матч, что ставит нас в более выгодное положение, чем "Ювентус", который уступил "Барселоне". Мы предельно сконцентрированы, очень сильны и приложим все усилия, чтобы добыть завтра положительный результат", - цитирует ивуарийца официальный сайт УЕФА.
"Мы выиграли первый матч, что ставит нас в более выгодное положение, чем "Ювентус", который уступил "Барселоне". Мы предельно сконцентрированы, очень сильны и приложим все усилия, чтобы добыть завтра положительный результат", - цитирует ивуарийца официальный сайт УЕФА.
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.