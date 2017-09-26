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"Реал" обыграл "Боруссию", хет-трик Кейна принес "Тоттенхэму" победу над АПОЭЛ

"Реал" уверенно обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1 в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

2 тур

"Боруссия" Д - "Реал Мадрид" 1:3

Голы: Бэйл, 18, Роналду, 49, Обамейянг, 54

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Тольян (Вайгль, 60), Папастатопулос, Топрак, Шахин (Дахуд, 60), Гётце, Кастро, Обамейянг, Ярмоленко, Филипп

"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Рамос, Касемиро, Модрич, Кроос, Иско, Роналду, Бэйл

Предупреждения: Бэйл, 29, Карвахаль, 39, Модрич, 40, Топрак, 52, Вайгль, 63

"АПОЭЛ" - "Тоттенхэм" 0:3

Голы: Кейн, 39, 62, 67

"АПОЭЛ": Ватерман, Карлау, Лаго, Вурос, Руэда, Мораиш, Алонефтис, Винисиус, Шаллаи (Макрис, 63), Захид, Камарго

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Триппьер, Дэвис, Санчес, Орье (Льоренте, 57), Сиссоко, Дайер, Уинкс, Мин, Кейн

Предупреждения: Ватерман, 39, Винисиус, 51
Теги: Реал Боруссия Д
Вчера, 23:39
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