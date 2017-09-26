Опрос:

Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Спартак" дома отстоял ничью с "Ливерпулем"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Ливерпулем".

Лига чемпионов

2 тур

"Спартак" - "Ливерпуль" 1:1

Голы: Фернандо, 23 - Коутиньо, 31.

"Спартак": Ребров (Селихов, 68), Ещенко, Кутепов, Таски, Боккетти, Джикия, Самедов (Роша, 90+3), Фернандо, Пашалич, Попов (Мельгарехо, 84), Луис Адриано.

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Джан (Вейналдум, 73), Коутиньо, Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино.

Предупреждения: Джан, 7, Боккетти, 46, Фирмино, 75.

"Севилья" - "Марибор" 3:0

Голы: Бен-Йеддер, 27, 38, 83 (пен.)

"Севилья": Рико, Коршья, Эскудеро, Пареха, Лангле, Н'Зонзи, Банега (Писарро, 86), Корреа, Васкес (Сарабия, 79), Бен-Йеддер, Нолито (Навас, 67)

"Марибор": Ханданович, Милец, Вилер, Райчевич, Биллонг, Врховец, Пихлер, Кабаа (Хотич, 74), Ахмеди, Таварес (Мешанович, 88), Бохар (Крамарич, 71)

Предупреждения: Эскудеро, 56
Теги: Спартак Ливерпуль
Вчера, 23:42
Напечатать
149
(4)
Вернуться назад   1 2 3 4 5   Следующая страница
№149 Написал: Шмайхель (Сегодня, 00:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Ох, надеюсь именно по игре не будем такими беспомощными...
Ты ещё жива моя старушка ,бабушка надежда?


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№148 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:32) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Шмайхель
Цитата: sparwik53
Цинично так писать, травмы всех могут настигнуть, не зарекайся.
Зачем вы с кунсткамерой общаетесь..,смысла нет - эти зомби лигаевропейские понимают только палку?!


Цинично Карпин сказал, вратарь сборной, насрать...поделом вам, свиньи...не ройте яму другому.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№147 Написал: Шмайхель (Сегодня, 00:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
вы просто всех задолбади "мы чемпионы - смотри в таблицы, мы покажем как играть в Европе"
что ваше 10 место теперь просто греет душу всей стране, если всё хорошо, оно будет греть душу ещё лет 16 :)
Радует ,что хоть что-то греет душу болельщику однодневной команды ,которую из первого дивизиона,за уши вытянули и про которую через 10 лет никто и не вспомнит.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№146 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: FC VOLGA
Игра была в отвратительна.

Это однако не помешало цска получить аж 3 очка в Португалии, бывает редко, но бывает

Ты опять за старое...кайфанул сегодня? Или завтра ждешь, что у соседа корова сдохнет?!))))
Смешной ты и жалкий, валенок брянский


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№145 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Рованиеми
Цинично так писать, травмы всех могут настигнуть

цинично сказал Каррера, типа - травмы? Ну что ж, бывает...
Цитата: kronos
Это Ливерпуль. Великий Английский клуб

и?
Рубин Барсу обыгрывал, а мы - МЮ....что теперь и забить им нельзя, этим английским и великим?

Цитата: Blessing
Тут впору и нам слезу пустить, со смеху, не то что им.

ежели в своём чемпе у них пруха закончилась, то вдруг она в ЛЧ проявится? Типа "сохранение энергии". Как начнут всех выносить дальше, вот смеху то будет wink


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№144 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Шмайхель
Цитата: sanyapytilin
Ничего я не стелю. Хуже ВЫСТУПИТЬ просто невозможн
Вот вы нам завтра это и докажете ..


Ох, надеюсь именно по игре не будем такими беспомощными...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№143 Написал: Thor (Сегодня, 00:28) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Откровенно говоря - конечно повезло во многом . Ливер столько не забил , сколько мог. Но с другой стороны - шерифа не е...т дела индейцев smile , Это проблемы Ливерпуля , а мы сделали все что могли . Ну и не может же нам не везти все время , должна же была удача повернуться к нам лицом , а не другим местом.
Учитывая имеющийся состав, без Глушака , Промеса , Зе , Зобнина , Джано .. ничья - хороший результат.
Да , и физрука лыжника увольнять на хрен


--------------------
Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009
№142 Написал: Шмайхель (Сегодня, 00:27) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Цинично так писать, травмы всех могут настигнуть, не зарекайся.
Зачем вы с кунсткамерой общаетесь..,смысла нет - эти зомби лигаевропейские понимают только палку?!


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№141 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 00:27) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kronos
Цитата: utekay
Цитата: Кир Мяс
Промес отгрузил бы им парочку

кстати, а вполне...а ЗеЛупишь и Глушаков ещё бы, и песда англам!
не, ну серьёзно, ведь вполне можно с ними играть и забивать, ничего особого нет в этом Ливере.
Но за полчаса до конца спартачок сдох и пошёл судорогами....эт чё за куйня?


Не понимаю что ты пишешь. Что значит ничего в нем особенного нет??
Очень даже есть. Это Ливерпуль. Великий Английский клуб. И это видно.
Другое дело, они торопились, ошибались - не везло. В другом матче могло бы 5-7 мячей залететь.

Ливерпуль на данный момент второсортная европейская команда. Это жестоко, но это правда. Любой из клубов типо Реала, Барсы, Баварии,МС,ПСЖ разорвет этот Ливерпуль в клочья.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№140 Написал: imaginary (Сегодня, 00:26) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Шмайхель
Цитата: imaginary
глядишь глорьё мясовское подзаткнётся
Пишет нам недавний болельщик "Кубани".Сынок посмотри значение слова глор smirk

какая разница кто вам пишет, да хоть бабка на лавочке

вы просто всех задолбади "мы чемпионы - смотри в таблицы, мы покажем как играть в Европе"
что ваше 10 место теперь просто греет душу всей стране, если всё хорошо, оно будет греть душу ещё лет 16 :)
Регистрация: 7.02.2010
№139 Написал: Шмайхель (Сегодня, 00:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Ничего я не стелю. Хуже ВЫСТУПИТЬ просто невозможн
Вот вы нам завтра это и докажете ..


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№138 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 00:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: капля никотина
В Ливерпуле жуткий кризис.


Спартач до мозга и костей, который кроет всех и ася, даёт самую адекватную оценку данному действу.
Видимо, видел игру Спартака не такую...

Ребята, дело не в Спартаке, дело в уровне нашего футбола...
Краснодар сливает Црвене...ЦСКА и Спартак максимум 3-е место...
Зенит, он отдельно в этом году...вопрос что будет в ЛЧ 2018-2019...1/8 и позорный слив от Бенфики?! Да...именно так

1)а когда это 2кратный победитель ЛЧ Бенфика стала слабым клубом?
2)Так денег нет. Вы все орете,что у Зенита мега селекция, но Зенит потратил в этом межсезонье меньше чем сраный Эвертон!!((А другие российские клубы даже одного футболиста не могут купить за 20 лямов евро.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№137 Написал: Шмайхель (Сегодня, 00:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
глядишь глорьё мясовское подзаткнётся
Пишет нам недавний болельщик "Кубани".Сынок посмотри значение слова глор smirk


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№136 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:21) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
а при всём желании - некем!
дом инвалидов+роша

Да, бедные свиньи, вэтом плане им не позавидуешь, -грезили грезили Лигой чемпионов, а когда пришло время играть, полкоманды нету. Тут впору и нам слезу пустить, со смеху, не то что им.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№135 Написал: Шмайхель (Сегодня, 00:20) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
молодец парень...а то ведь ещё чуть, и истерика бы началась
Это вам не с вардарами в говночашке бодаться..,хотя Лодырка бы и там с нулевого угла пропустил .


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№134 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:19) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кир Мяс
повезло Ливеру, а то Промес отгрузил бы им парочку


Надеюсь в ответном матче будут играть все)))) что там напишешь?))))


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№133 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
Да, прыгнули выше головы, дальше можно не играть

а при всём желании - некем!
дом инвалидов+роша

Цинично так писать, травмы всех могут настигнуть, не зарекайся.
Регистрация: 20.03.2014
№132 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 00:18) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Самедов очень полезно сыграл, придерживал мяч, когда надо фолы зарабатывал.У других мяч англичане выгрызали, а Александр на опыте не позволял этого, чем удачно мешал Ливеру разбежаться. Лучший сегодня ИМХО. Ну кроме вратарей))


--------------------
И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№131 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 00:18) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Кир Мяс
Промес отгрузил бы им парочку

кстати, а вполне...а ЗеЛупишь и Глушаков ещё бы, и песда англам!
не, ну серьёзно, ведь вполне можно с ними играть и забивать, ничего особого нет в этом Ливере.
Но за полчаса до конца спартачок сдох и пошёл судорогами....эт чё за куйня?


Не понимаю что ты пишешь. Что значит ничего в нем особенного нет??
Очень даже есть. Это Ливерпуль. Великий Английский клуб. И это видно.
Другое дело, они торопились, ошибались - не везло. В другом матче могло бы 5-7 мячей залететь.
Регистрация: 24.10.2013
№130 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:18) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
В Ливерпуле жуткий кризис.


Спартач до мозга и костей, который кроет всех и ася, даёт самую адекватную оценку данному действу.
Видимо, видел игру Спартака не такую...

Ребята, дело не в Спартаке, дело в уровне нашего футбола...
Краснодар сливает Црвене...ЦСКА и Спартак максимум 3-е место...
Зенит, он отдельно в этом году...вопрос что будет в ЛЧ 2018-2019...1/8 и позорный слив от Бенфики?! Да...именно так


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№129 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 00:18) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Но за полчаса до конца спартачок сдох и пошёл судорогами....эт чё за куйня?

так весь сезон к сожалению....
Регистрация: 16.07.2011
№128 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 00:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ладно, может с испанцами лучше сыграют. Несмотря на результат, Спартак выглядел, как жалкая копия Ростова. Только вот Ростов очки добывал за счет качественной игры в обороне, коллективной игры. А Спартак был просто жалок, и только непруха игроков Ливерпуля помогла москвичам.
Для болел Спартака:Если вы считаете себя топ клубом европейского уровня,то тренера надо отправлять в отставку. Команда идет на 8 месте в чемпионате(имея 2-3 бюджет в лиге),предсезонка полностью завалена, в ЛЧ ужасная игра. Первый домашний матч в ЛЧ с не самой сильной командой(это все таки не Реал)-просто провал по игре. Трансферная компания полностью завалена. Купили каких-то днорей.
Короче берите нормального тренера.Дайте ему нормальный бюджет трансферный.А иначе Промес уедет играть в Рому и даже 5ое место вам будет занять не по силам.А результат да-в целом не самый плохой.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№127 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
В Ливерпуле жуткий кризис.

Давайте им посочувствуем, выразим свою поддержку, они в ней так нуждаются.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№126 Написал: Сибирячок (Сегодня, 00:16) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) сообщил, что повреждение вратаря красно-белых Артема Реброва похоже на травму крестообразных связок колена.
- Травма Реброва – это ужас. Кажется, у него "кресты". Не хочу забегать вперед, но очень похоже, - сказал Федун.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№125 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:16) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Да, прыгнули выше головы, дальше можно не играть

а при всём желании - некем!
дом инвалидов+роша


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№124 Написал: Шмайхель (Сегодня, 00:15) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
стыдно у кого видно,такая ничья дорогого стоит,желчь из тебя прет,боишься что завтра цска выступит хуже,вот и стелишь соломку
100% так и есть.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№123 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:14) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: капля никотина
В Ливерпуле жуткий кризис.

Рабочая обстановка. Проиграли одну встречу. Свет клином не сошёлся опять.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№122 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Коммент Карреры насчет травм , что это бывает, конечно удивил
Регистрация: 17.05.2017
№121 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 00:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: kronos
Цитата: Kytarba
почему и каким образом ничья с такой мошной командой,а,потому что не было на поле Комбарова,а,почему не выиграли.Потому,что не было Промеса?может быть,там были такие коридоры,где Промес как рыба воде.а,по справедливости у такой команды выиграть не способна не одна Рос.команда и блистательная ныне "Зенит".Я человек не завистливый,но позавидовал,что такая команда не наша..,что то далеко мы от них..


Мне кажется, Зенит бы пободался. Мы как-то и у МЮ выиграли в суперкубке.
Но сейчас Зенит сильнее. Вот только молодого Аршавина жаль) не хватает)) но это так..) ностальгия


я только за.моя мечта "Зенит" финале лиги Евро этого сезона.а,"Спартак" сделал еще один шаг "на стыки"...завтра вернее сегодня такой напряг как в этом матче в игре ЦСКА-МЮ не выдержу,придется бургундское 2 бутылки купить у болельщика "Зенита",который обещал сегодня 2 бутылки открыт в честь победы с крупным счетом "Ливерпуля",но как видно не удалось отпраздновать,,
Регистрация: 17.03.2008
№120 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:12) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
Промес отгрузил бы им парочку

кстати, а вполне...а ЗеЛупишь и Глушаков ещё бы, и песда англам!
не, ну серьёзно, ведь вполне можно с ними играть и забивать, ничего особого нет в этом Ливере.
Но за полчаса до конца спартачок сдох и пошёл судорогами....эт чё за куйня?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
Вернуться назад   1 2 3 4 5   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.