Опрос:

Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Показать все опросы

Новости партнеров

Выстояли! "Спартаковцы" сегодня герои

Выстояли! "Спартаковцы" сегодня герои"Спартак" не проигрывает "Ливерпулю", но теряет еще трех игроков из-за травм. Rusfootball.info рассказывает о том, как чемпион России выстоял несмотря ни на что.











Лига Чемпионов
2 тур

"Спартак" – "Ливерпуль" 1:1



Голы: Фернандо, 23' - Коутиньо, 31'


"Спартак": Ребров (Селихов, 67'), Ещенко, Кутепов, Таски, Боккетти, Джикия, Самедов (Педро Роша, 90+3'), Фернандо, Пашалич, Попов (Мельгарехо, 84'), Луис Адриано

"Анжи": Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Джан (Вейналдум, 72'), Коутиньо, Салах, Мане (Старридж, 69'), Фирмино

Предупреждения: Боккетти, 47' - Джан, 6', Фирмино, 74'

После победы "Спартака" в кубке России начала появляться надежда на скорое возвращение его чемпионской игры, но потеря очков в матче с самой слабой командой чемпионата, которая проводила удивительные атаки пять в одного, вновь вернула ситуацию обратно. Шило, мочало - начинай сначала. Ну, или если обратиться к сегодняшней встрече - начинай исправляться с Лиги Чемпионов. Тем более что "Открытие Арена" еще никогда в своей истории не принимала столь крупный турнир, а потому ей и ее хозяину предстоял ответственный дебют.

Массимо Каррера высказывал большие сомнения относительно выхода на поле своих лидеров и не обманул. Ни Промеса, ни Джано, ни Глушакова, ни Комбарова не оказалось даже в заявке. Только Педро Роша смог восстановиться и попасть на скамейку запасных. Главный тренер "Спартака" в этом сезоне использовал схему как с четырьмя защитниками, так и с пятью. Сегодня он сделал ставку на второй вариант, при этом позицию травмированного Комбарова был призван заменить Джикия.

Чемпион России попробовал в начале матча забрать мяч под свой контроль, но "Ливерпуль" достаточно быстро показал своему сопернику, кто здесь должен владеть инициативой. Английский клуб действовал в очень бодром темпе, прессинговал и заставлял ошибаться глубоко располагавшихся "спартаковцев". Все это приводило к разного рода опасностям у ворот Реброва. Хорошо, что защитникам удавалось в один из последних моментов совершать отборы или стелиться в подкатах. Здорово играл и вратарь российской команды, который, например, выдал очень крутой сейв после удара Фирмино.

Максимальная сосредоточенность хозяев на своей половине поля сводила к минимуму вероятность вылазки к чужой штрафной, однако не делала ее нулевой. В середине первого тайма "Спартак" решился на прессинг в центре поля, который заставил нервничать Эмре Джана. Игрок "Ливерпуля" потерял мяч, и далее дело дошло до фола на Самедове метрах в 25 от ворот. Исполнить стандарт было доверено Фернандо, который не подвел своих партнеров и красиво отправил снаряд в сетку ворот Кариуса.

После выхода вперед в счете "Спартаку" было бы неплохо сохранить дисциплинированность и самоотверженность в обороне, но "мерсисайдцы" сделали все для того, чтобы наши ребята ошиблись. Сначала гости забили практически сразу после пропущенного мяча, но французский судья Турпен отменил взятие ворот из-за офсайда у Мане. Затем все тот же сенегальский полузащитник мощно зарядил с линии штрафной - Ребров выручил свою команду. Ну, а уже после этого случился гол, забитый по всем правилам.

Когда-то "Спартак" сам забивал после изумительных стеночек, но сегодня такие штучки вытворяют его соперники. Мане, словно поняв, что одному ему тяжело, привлек к атаке Коутиньо, который, обыгравшись с партнером, оказался в убойной позиции и сравнял счет. После этого эпизода гости, очевидно, стали ловить все больший кураж. Подопечным Карреры пришлось очень непросто в последние минуты первого тайма. Причем, некоторые моменты они сами себе привозили. В частности, подарок для Фирмино преподнес Кутепов - российский защитник не попал по мячу в нескольких метрах от своих ворот, и нас спасло только то, что игрок "Ливерпуля" не ожидал такого развития событий.

Были не только персональные ошибки, но и коллективные. За несколько минут до перерыва "Спартак" заработал право на угловой, к розыгрышу которого были привлечены практически все полевые игроки. Плохая подача привела к тому, что "англичане" вчетвером убежали против двоих защитников. Казалось бы, подобный провал у чемпиона России был несколько дней назад, и все выводы должны были быть сделаны, но нет. Хорошо, что судья зафиксировал офсайд после передачи на Сане. Плохо, что "спартаковцы" наступают на один и те же грабли.

Во втором тайме характер игры не сильно изменился. "Ливерпуль" продолжил атаковать чаще и острее. Так, например, Ребров вступил в игру после удара со штрафного от Коутинью. "Спартак", конечно, сражался как мог. Даже опасно бил по воротам Кариуса после одной из контратак. Но было заметно, насколько более классная и более быстрая команда у Клоппа. Очень показательный и одновременно очень грустный эпизод случился на исходе часа игрового времени.

Фернандо обезмячили в центре поля, после чего Мане развил быстрое наступление и вывел на ударную позицию Салаха. Египтянин самую малость не дотянулся до мяча, а иначе быть бы голу. Но, кажется, лучше бы уж "Ливерпуль" забил. Если бы это только помогло избежать очередной травмы в составе "Спартака". На этот раз повреждение получил выскочивший навстречу Салаху Ребров. Артем еще несколько минут поиграл, но понял, что не сможет закончить этот матч. Что-то невероятное, конечно, происходит нынче с игроками столичного клуба - число потерь превышает все разумные пределы.

Мы желаем скорейшего выздоровления Артему Реброву. И, безусловно, столь же искренне все поклонники российского футбола желали его сменщику Селихову не пропустить до конца сегодняшней встречи. Очень кстати в игре "Ливерпуля" в середине второго тайма случилась пауза, которая позволила молодому вратарю более-менее спокойно втянуться в происходящее на поле действо. Селихов несколько раз уверенно сыграл на выходе, дав понять, что он в порядке.

Возможно, российскому клубу повезло и с тем, что "британцы", взвинтив темп ближе к концовке, перестали попадать в створ. А шансы забить у них были неплохие. Взять хотя бы быструю атаку, закончившуюся ударом Александер-Арнольда. Были и моменты, которые "спартаковцы" вновь сами дарили своему сопернику. В частности, автор гола в ворота "Ливерпуля" около своей штрафной действовал так долго и так неудачно, что просто отдал мяч Фирмино. Даже немного удивительно, что гости сегодня ни разу не воспользовались такими щедрыми подарками.

Но еще более удивительно, что одной травмой сегодня дело не ограничилось. Вслед за Ребровым в лазарет отправился Попов, у которого, судя по всему, мышечная травма, а уже в добавленное время из-за повреждения поле покинул Самедов. Даже не знаю, что здесь сказать... Давайте о последних 15 минутах лучше. Однозначно, это были не лучшие мгновения в истории команды Карреры. "Ливерпуль" мог забить не один гол, но всякий раз прощал своего измученного соперника.

"Спартаку" нужно было героически выстоять. И чемпион России это сделал. Очень сложно, очень напряженно, но сделал. В добавленное время у "Ливерпуля" был сумасшедший момент, чтобы вырвать победу. Салах мощно пробил головой с линии вратарской, и лишь фантастическое спасение Селихова позволило российскому клубу удержать ничью. Очевидно, этот результат должен быть признан успешным. Подопечные Карреры не были безошибочны сегодня, но взяли свое за счет настроя, самоотверженности и, конечно, доли везения.

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Спартак Ливерпуль
Вчера, 23:44
Напечатать
20
(3)
№20 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:32) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: ryzpm999
Из лотка воняет.

Очухались? Скоро к вам придут, осветлители, в ноябре


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№19 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 00:23) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: holod
хорошо сегодня сыграл спартак все бились....

лучше бы они въ-бали 1-5. Их реальный уровень ниже плинтуса.

Из лотка воняет...
Регистрация: 29.08.2010
№18 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 00:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
К сожалению, сейчас радуемся ничьей, а в свое время Спартак Романцева играл со всеми англичанами на раз-два, в том числе и с Ливером, кажется 4-2 победили, доставалось и Арсеналу. Сейчас другие времена, на равных тягаться трудновато. Но и одно очко сегодня - успех при травмированных игроках на пол-команды. Главное не огорчили по полной.


Это было в 1992 г. )))
А потом были и другие матчи с Ливерпулем у Спартака. в 2002. Там было все очень плохо. 5-0 и 1-3 . все в пользу Ливерпуля.
Регистрация: 24.10.2013
№17 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы,бились как могли,жаль что впереди игры не получилось,но главное самоотдача и желание,завистливые бомжи которые до матча прогнозировали победу англичан курят елдаки,уроды,надеюсь Сосьедад вас размажет на клозет арене,искренне ему это желаю
Регистрация: 6.04.2016
№16 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 00:16) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Кепончег УЕФА
1:5 - так выглядит тяжёлый рынок

Так выглядит реальный курс.. Вам отсасывать ещё долго.

Китикет знает сколько сoсать надо.
Регистрация: 30.07.2014
№15 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:15) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
К сожалению, сейчас радуемся ничьей, а в свое время Спартак Романцева играл со всеми англичанами на раз-два, в том числе и с Ливером, кажется 4-2 победили, доставалось и Арсеналу. Сейчас другие времена, на равных тягаться трудновато. Но и одно очко сегодня - успех при травмированных игроках на пол-команды. Главное не огорчили по полной.
Регистрация: 20.03.2014
№14 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:09) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы! Ребров и Селихов красавцы! Артёму скорейшего выздоровления.
Ещенко понравился, Адриано старался весь матч на голодном пайке, но судя по картинке совсем не стоял, старался, прессинговал.
Регистрация: 10.10.2006
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:05) #
  • -6
  •  (8)
online

Цитата: holod
хорошо сегодня сыграл спартак все бились....

лучше бы они въ-бали 1-5. Их реальный уровень ниже плинтуса.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№12 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 00:03) #
  • 0
  •  (2)
online

отскочил Ливер благодаря, что у нас был дуболь
Регистрация: 20.04.2016
№11 Написал: holod хамина (Сегодня, 00:03) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
хорошо сегодня сыграл спартак все бились....
Регистрация: 16.05.2011
№10 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:01) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Если Каррера опять начнет своих итальянцев-физиков отмазывать,то пусть в него кто-нибудь бутылкой кинет.Уже ежу понятно что с физухой что то не то,все за заднюю держатся.Обьективно от Ливера ожидал большего,видимо у них с физухой тоже не лады.Ладно погундел и хватит:)Всех с победой,тоест тьфу,с ничьей!Ура!))))


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№9 Написал: yuri спб (Вчера, 23:58) #
  • -7
  •  (7)
online

Цитата: Кепончег УЕФА
1:5 - так выглядит тяжёлый рынок

Так выглядит реальный курс.. Вам отсасывать ещё долго.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: seryu Москва (Вчера, 23:57) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: yuri
Цитата: Sergey Nasirov_2
ну не у всех три состава .играем тем что есть на данный момент!

Не поверишь, насрать на вас.

Котяра, ссать в тапки надоело, срать начал.
Регистрация: 17.03.2009
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:56) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня можно отметить Реброва, Джикию, Селихова. Относительно неплохо сыграл бокетти
Ещенко нельзя отказать в том, что он бьётся всегда и везде, но на его фланге были огромные дыры, он как будто испарялся))


--------------------
1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№6 Написал: yuri спб (Вчера, 23:54) #
  • -11
  •  (11)
online

Цитата: Sergey Nasirov_2
ну не у всех три состава .играем тем что есть на данный момент!

Не поверишь, насрать на вас.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 23:52) #
  • +3
  •  (7)

Visio,
ну не у всех три состава .играем тем что есть на данный момент!
Регистрация: 27.07.2016
№4 Написал: karfagen Dresden (Вчера, 23:52) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Устали уже к 70 мин. Как так можно?

берем в штаб тренера лыжников
ошибка
Каррера учится на Спартаке


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Вчера, 23:51) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Всем памятники на родине и медаль с закруткой на спине. А серьезно уровень конечно не сопоставим. Устали уже к 70 мин. Как так можно?
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: yuri спб (Вчера, 23:51) #
  • -12
  •  (14)
online

Когда же их прибьёт конкретно и однозначно? Наверное кот не доживёт. А очень хотел бы


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: karfagen Dresden (Вчера, 23:50) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Джикия игрок уровня любого топ-клуба из любого чемпионата, если бы там перестали комплектоваться в угоду маркетингу


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.