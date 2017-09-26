Выстояли! "Спартаковцы" сегодня герои



Лига Чемпионов

2 тур



"Спартак" – "Ливерпуль" 1:1 Лига Чемпионов2 тур

Голы: Фернандо, 23' - Коутиньо, 31'

"Спартак" не проигрывает "Ливерпулю", но теряет еще трех игроков из-за травм.рассказывает о том, как чемпион России выстоял несмотря ни на что.Ребров (Селихов, 67'), Ещенко, Кутепов, Таски, Боккетти, Джикия, Самедов (Педро Роша, 90+3'), Фернандо, Пашалич, Попов (Мельгарехо, 84'), Луис АдрианоКариус, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Джан (Вейналдум, 72'), Коутиньо, Салах, Мане (Старридж, 69'), ФирминоБоккетти, 47' - Джан, 6', Фирмино, 74'После победы "Спартака" в кубке России начала появляться надежда на скорое возвращение его чемпионской игры, но потеря очков в матче с самой слабой командой чемпионата, которая проводила удивительные атаки пять в одного, вновь вернула ситуацию обратно. Шило, мочало - начинай сначала. Ну, или если обратиться к сегодняшней встрече - начинай исправляться с Лиги Чемпионов. Тем более что "Открытие Арена" еще никогда в своей истории не принимала столь крупный турнир, а потому ей и ее хозяину предстоял ответственный дебют.Массимо Каррера высказывал большие сомнения относительно выхода на поле своих лидеров и не обманул. Ни Промеса, ни Джано, ни Глушакова, ни Комбарова не оказалось даже в заявке. Только Педро Роша смог восстановиться и попасть на скамейку запасных. Главный тренер "Спартака" в этом сезоне использовал схему как с четырьмя защитниками, так и с пятью. Сегодня он сделал ставку на второй вариант, при этом позицию травмированного Комбарова был призван заменить Джикия.Чемпион России попробовал в начале матча забрать мяч под свой контроль, но "Ливерпуль" достаточно быстро показал своему сопернику, кто здесь должен владеть инициативой. Английский клуб действовал в очень бодром темпе, прессинговал и заставлял ошибаться глубоко располагавшихся "спартаковцев". Все это приводило к разного рода опасностям у ворот Реброва. Хорошо, что защитникам удавалось в один из последних моментов совершать отборы или стелиться в подкатах. Здорово играл и вратарь российской команды, который, например, выдал очень крутой сейв после удара Фирмино.Максимальная сосредоточенность хозяев на своей половине поля сводила к минимуму вероятность вылазки к чужой штрафной, однако не делала ее нулевой. В середине первого тайма "Спартак" решился на прессинг в центре поля, который заставил нервничать Эмре Джана. Игрок "Ливерпуля" потерял мяч, и далее дело дошло до фола на Самедове метрах в 25 от ворот. Исполнить стандарт было доверено Фернандо, который не подвел своих партнеров и красиво отправил снаряд в сетку ворот Кариуса.После выхода вперед в счете "Спартаку" было бы неплохо сохранить дисциплинированность и самоотверженность в обороне, но "мерсисайдцы" сделали все для того, чтобы наши ребята ошиблись. Сначала гости забили практически сразу после пропущенного мяча, но французский судья Турпен отменил взятие ворот из-за офсайда у Мане. Затем все тот же сенегальский полузащитник мощно зарядил с линии штрафной - Ребров выручил свою команду. Ну, а уже после этого случился гол, забитый по всем правилам.Когда-то "Спартак" сам забивал после изумительных стеночек, но сегодня такие штучки вытворяют его соперники. Мане, словно поняв, что одному ему тяжело, привлек к атаке Коутиньо, который, обыгравшись с партнером, оказался в убойной позиции и сравнял счет. После этого эпизода гости, очевидно, стали ловить все больший кураж. Подопечным Карреры пришлось очень непросто в последние минуты первого тайма. Причем, некоторые моменты они сами себе привозили. В частности, подарок для Фирмино преподнес Кутепов - российский защитник не попал по мячу в нескольких метрах от своих ворот, и нас спасло только то, что игрок "Ливерпуля" не ожидал такого развития событий.Были не только персональные ошибки, но и коллективные. За несколько минут до перерыва "Спартак" заработал право на угловой, к розыгрышу которого были привлечены практически все полевые игроки. Плохая подача привела к тому, что "англичане" вчетвером убежали против двоих защитников. Казалось бы, подобный провал у чемпиона России был несколько дней назад, и все выводы должны были быть сделаны, но нет. Хорошо, что судья зафиксировал офсайд после передачи на Сане. Плохо, что "спартаковцы" наступают на один и те же грабли.Во втором тайме характер игры не сильно изменился. "Ливерпуль" продолжил атаковать чаще и острее. Так, например, Ребров вступил в игру после удара со штрафного от Коутинью. "Спартак", конечно, сражался как мог. Даже опасно бил по воротам Кариуса после одной из контратак. Но было заметно, насколько более классная и более быстрая команда у Клоппа. Очень показательный и одновременно очень грустный эпизод случился на исходе часа игрового времени.Фернандо обезмячили в центре поля, после чего Мане развил быстрое наступление и вывел на ударную позицию Салаха. Египтянин самую малость не дотянулся до мяча, а иначе быть бы голу. Но, кажется, лучше бы уж "Ливерпуль" забил. Если бы это только помогло избежать очередной травмы в составе "Спартака". На этот раз повреждение получил выскочивший навстречу Салаху Ребров. Артем еще несколько минут поиграл, но понял, что не сможет закончить этот матч. Что-то невероятное, конечно, происходит нынче с игроками столичного клуба - число потерь превышает все разумные пределы.Мы желаем скорейшего выздоровления Артему Реброву. И, безусловно, столь же искренне все поклонники российского футбола желали его сменщику Селихову не пропустить до конца сегодняшней встречи. Очень кстати в игре "Ливерпуля" в середине второго тайма случилась пауза, которая позволила молодому вратарю более-менее спокойно втянуться в происходящее на поле действо. Селихов несколько раз уверенно сыграл на выходе, дав понять, что он в порядке.Возможно, российскому клубу повезло и с тем, что "британцы", взвинтив темп ближе к концовке, перестали попадать в створ. А шансы забить у них были неплохие. Взять хотя бы быструю атаку, закончившуюся ударом Александер-Арнольда. Были и моменты, которые "спартаковцы" вновь сами дарили своему сопернику. В частности, автор гола в ворота "Ливерпуля" около своей штрафной действовал так долго и так неудачно, что просто отдал мяч Фирмино. Даже немного удивительно, что гости сегодня ни разу не воспользовались такими щедрыми подарками.Но еще более удивительно, что одной травмой сегодня дело не ограничилось. Вслед за Ребровым в лазарет отправился Попов, у которого, судя по всему, мышечная травма, а уже в добавленное время из-за повреждения поле покинул Самедов. Даже не знаю, что здесь сказать... Давайте о последних 15 минутах лучше. Однозначно, это были не лучшие мгновения в истории команды Карреры. "Ливерпуль" мог забить не один гол, но всякий раз прощал своего измученного соперника."Спартаку" нужно было героически выстоять. И чемпион России это сделал. Очень сложно, очень напряженно, но сделал. В добавленное время у "Ливерпуля" был сумасшедший момент, чтобы вырвать победу. Салах мощно пробил головой с линии вратарской, и лишь фантастическое спасение Селихова позволило российскому клубу удержать ничью. Очевидно, этот результат должен быть признан успешным. Подопечные Карреры не были безошибочны сегодня, но взяли свое за счет настроя, самоотверженности и, конечно, доли везения.