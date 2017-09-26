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"Монако" на своем поле уступил "Порту"

"Монако" на своем поле с крупным счетом уступил "Порту" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

2 тур

"Монако" - "Порту" 0:3

Голы: Абубакар, 31, 69, Лаюн, 89

"Монако": Бенальо, Сидибе, Жорже, Глик, Жемерсон, Фабиньо, Моутинью, Лемар (Лопеш, 63), Геззаль (Кейта, 74), Фалькао, Дьякаби (Каррильо, 46)

"Порту": Касильяс, Рикарду, Теллес, Фелипе, Маркано, Данилу, Оливейра (Рейес, 86), Эррера, Абубакар (Лаюн, 71), Марега, Браими (Корона, 71)

Предупреждения: Дьякаби, 9, Фабиньо, 33, Эррера, 34, Оливейра, 62, Данилу, 66, Сидибе, 83, Касильяс, 87

"Бешикташ" - "РБ Лейпциг" 2:0

Голы: Бабель, 11, Талиска, 43

"Бешикташ": Фабрисио, Медель (Уйсал, 70), Эркин, Пепе, Тошич, Озьякуп, Куарежма, Хатчинсон, Талиска (Арслан, 81), Тосун (Негредо, 90), Бабель

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Орбан (Кампль, 46), Юпамекано, Кейта (Брума, 59), Демме, Забитцер, Ильзанкер, Форсберг, Вернер (Клостерман, 32), Огустен

Предупреждения: Орбан, 8, Кейта, 15, Эркин, 17, Фабрисио, 90+7
Теги: Монако Порту
Вчера, 23:52
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