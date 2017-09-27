Леонид Федун о Реброве: похоже, четвёртые за сезон "кресты" в команде. Видимо, наколдовали

Президент "Спартака" Леонид Федун рассказал о степени тяжести травмы голкипера Артема Реброва, передаёт корреспондент- Это ужасно. Четвёртые за сезон "кресты" в команде. Сколько я в футболе - никогда, никогда такого не было. Видимо, наколдовали.Фактически мы играли 22 травмированными игроками. Было страшно смотреть, что произошло с Ребровым. Но тем не менее, считаю, что команда выжала всё, что можно, и смотрелась очень достойно и очень интересно. Если бы она так же играла и в чемпионате, то цены нам бы не было. Так что всех любителей футбола поздравляю с очень достойной игрой нашей команды, - сказал Федун.