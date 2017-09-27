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Леонид Федун о Реброве: похоже, четвёртые за сезон "кресты" в команде. Видимо, наколдовали

Президент "Спартака" Леонид Федун рассказал о степени тяжести травмы голкипера Артема Реброва, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

- Это ужасно. Четвёртые за сезон "кресты" в команде. Сколько я в футболе - никогда, никогда такого не было. Видимо, наколдовали.

Фактически мы играли 22 травмированными игроками. Было страшно смотреть, что произошло с Ребровым. Но тем не менее, считаю, что команда выжала всё, что можно, и смотрелась очень достойно и очень интересно. Если бы она так же играла и в чемпионате, то цены нам бы не было. Так что всех любителей футбола поздравляю с очень достойной игрой нашей команды, - сказал Федун.
Теги: Федун Спартак Ребров
Сегодня, 00:19
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№11 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 00:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
На Карреру его итальянская братва плохо влияет и отвлекает. , на фиг гнать, тогда и Каррера имеет меньше будет слушать людей со стороны, как в прошлом сезоне.
Регистрация: 30.07.2014
№10 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 00:33) #
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online

Цитата: Цезарь
Ага, это Гинер себе палец отрезал и иголками истыкал laughing то заговор, то колдовство laughing

мясо судя по тому, кто у вас тренер по физухе, то лыжники это как раз вы, а не мы smile

Э, скотина, ты прям как из мультика- ебану.ла так, что сама ни хе.ра не поняла.
Регистрация: 3.12.2016
№9 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 00:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Арнольдыч, давай эту итальянскую пиздобратию домой, найми профессионалов или играй в лапту там дешево и сердито
Регистрация: 30.08.2009
№8 Написал: Цезарь (Сегодня, 00:30) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ага, это Гинер себе палец отрезал и иголками истыкал laughing то заговор, то колдовство laughing

мясо судя по тому, кто у вас тренер по физухе, то лыжники это как раз вы, а не мы smile
Регистрация: 21.09.2017
№7 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 00:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
ясно-с физподготовкой нелады!!срочно менять соответствующего тренера.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№6 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
зимой надо сопли не жевать,а основательно и качественно затариваться в трансферное окно,тогда и на колдовство не нужно будет ссылыться,одно дело играть в одном турнире раз в неделю,а другое дело когда их 3 и два матча в неделю,а глубины состава нет...Артему здоровья,был лучшим сегодня!
Регистрация: 6.04.2016
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Заговор, кули, Газпром. Известная догма, не будет Газпрома, и кресты спартаковские на месте будут. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 00:24) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что ...??? !!! Опять кресты ??? ! 1 раз , 2 раза , но 3 и уже 4 наводят на определенные мысли ...Определённо !(((
Регистрация: 18.06.2015
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 00:22) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Меньше бухать надо было ...
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: МИХАИЛ Баранов (Сегодня, 00:21) #
  • 0
  •  (2)
online

Наверное забыли освятить стадион))))
Регистрация: 4.07.2017
№1 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 00:21) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даже фамилия этого колдуна известна...
Регистрация: 29.08.2010
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