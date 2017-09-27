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"Халл Сити" Леонида Слуцкого снова проиграл

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10-й тур

"Халл Сити" – "Престон" – 1:2 (0:1)

Голы: Баркхузен, 37 (0:1). Боуэн, 50 (1:1). Робинсон, 88 (1:2).

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Хектор, Доусон, Томори (Грощицки, 46), Кингсли (Кларк, 25), Ирвайн, Мейлер, Ларссон, Боуэн, Кэмпбелл (Дико, 84).

"Престон": Максуэлл, Фишер, Дэйвис, Хантингтон, Эрл, Магуайр, Джонсон, Браун, Уэлш (Хэрроп, 67), Баркхузен (Хорган, 78), Хьюджилл (Робинсон, 67).

Предупреждения: Ларссон, 24. Доусон, 36. Макгрегор, 37. Кэмпбелл, 37. Фишер, 61. Джонсон, 90+2.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 00:20
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№1 Написал: Клим Климов (Сегодня, 00:27) #
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Мда, Леня, что-то хреново дела у тебя идут!!Очень жаль!!
Регистрация: 1.07.2017
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