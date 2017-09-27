Опрос:

Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Показать все опросы

Новости партнеров

Джордан Хендерсон: в другой день мы бы выиграли у "Спартака" 3:0 или 4:0

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон подвел итоги матча Лиги чемпионов со "Спартаком" (1:1) в Москве.

"Должны были выигрывать, а потому, естественно, разочарованы. Если вспомнить, как складывалась игра, какие моменты мы создали, то куда логичнее была бы наша убедительная победа. В другой день мы бы выиграли со счётом 3:0 или 4:0", - цитирует Хендерсона официальный сайт УЕФА.
Теги: Ливерпуль Спартак
Сегодня, 00:23
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
в другой день вы бы еле ноги унесли,скажите спасибо что у Спартака не играл сильнейший состав
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 00:30) #
  • 0
  •  (0)
online

В другой день в ливере может тебя бы за углом выеб..ли.
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 00:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если БЫ у бабушки был буй называется...
Регистрация: 16.07.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.