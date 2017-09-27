Массимо Каррера: выход из этой группы в плей-офф вполне реален

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ничью с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.- Подумал, что урока с "Анжи" не хватило, но потом в раздевалке я поменял позиции игроков при угловых у чужих ворот, чтобы такие ситуации не повторялись.- Игроки хорошо себя чувствуют. А то, что сводит ноги, то для футбола это нормально. Если вы не играли в футбол, вы этого не понимаете.- Селихов выручил нас точно так же, как и Ребров. Его позиция – вратарь, именно поэтому она так называется.- Мало говорили о "Ливерпуле", но то, что он сказал, мне пригодилось.- Наши болельщики были как всегда великолепны. Отменный перфоманс, очень им благодарны, они – 12-й игрок! Выход из этой группы в плей-офф вполне реален, будем добиваться хорошего результата в матче с "Севильей".