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Массимо Каррера: выход из этой группы в плей-офф вполне реален

Массимо Каррера: выход из этой группы в плей-офф вполне реаленГлавный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ничью с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.

- О чем подумали, когда игроки соперника убежали вчетвером на двоих?

- Подумал, что урока с "Анжи" не хватило, но потом в раздевалке я поменял позиции игроков при угловых у чужих ворот, чтобы такие ситуации не повторялись.

- В какой физической форме команда?

- Игроки хорошо себя чувствуют. А то, что сводит ноги, то для футбола это нормально. Если вы не играли в футбол, вы этого не понимаете.

- Селихов провел лучший матч за "Спартак"?

- Селихов выручил нас точно так же, как и Ребров. Его позиция – вратарь, именно поэтому она так называется.

- Что вы спросили у вашего друга Антонио Конте о "Ливерпуле"?

- Мало говорили о "Ливерпуле", но то, что он сказал, мне пригодилось.

- Такой перфоманс даже в Италии нечасто увидишь?

- Наши болельщики были как всегда великолепны. Отменный перфоманс, очень им благодарны, они – 12-й игрок! Выход из этой группы в плей-офф вполне реален, будем добиваться хорошего результата в матче с "Севильей".

Rusfootball.info
Теги: Каррера Спартак Ливерпуль
Сегодня, 00:44
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7
(1)
№7 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 01:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shabnak
Ох, Массимо, мы не против конечно. Но будем реалистами. Отскочили. Игры нет на выход из группы. Но может помочь удача и везение:)

Нет, ну и играли не сильнейшим составом. Может с норм напами и лучше можно.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№6 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 01:17) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
судя по результатам, Севилья на сегодня - самая сильная команда, то есть наш конкурент за выход - Ливерпуль, с которым на своем поле вничью сыграл чудом.

выйти бы в ЛЕ...
Регистрация: 16.03.2009
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:03) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
то, что сводит ноги, то для футбола это нормально. Если вы не играли в футбол, вы этого не понимаете.
изверг...кто бы мог подумать confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:02) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: Shabnak
Ох, Массимо,

Ох,кончили мы, мясные.Их прошлое Онанко, настоящее Ананидзе.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Shabnak (Сегодня, 00:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ох, Массимо, мы не против конечно. Но будем реалистами. Отскочили. Игры нет на выход из группы. Но может помочь удача и везение:)
Регистрация: 28.01.2012
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:49) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Ну полно тебе Массимо.
Разве что ЛЕ плей офф, то конечно да
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 00:47) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Он наверное про кубок России
Регистрация: 30.08.2009
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