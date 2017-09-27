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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: выход из этой группы в плей-офф вполне реален
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ничью с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.
- О чем подумали, когда игроки соперника убежали вчетвером на двоих?
- Подумал, что урока с "Анжи" не хватило, но потом в раздевалке я поменял позиции игроков при угловых у чужих ворот, чтобы такие ситуации не повторялись.
- В какой физической форме команда?
- Игроки хорошо себя чувствуют. А то, что сводит ноги, то для футбола это нормально. Если вы не играли в футбол, вы этого не понимаете.
- Селихов провел лучший матч за "Спартак"?
- Селихов выручил нас точно так же, как и Ребров. Его позиция – вратарь, именно поэтому она так называется.
- Что вы спросили у вашего друга Антонио Конте о "Ливерпуле"?
- Мало говорили о "Ливерпуле", но то, что он сказал, мне пригодилось.
- Такой перфоманс даже в Италии нечасто увидишь?
- Наши болельщики были как всегда великолепны. Отменный перфоманс, очень им благодарны, они – 12-й игрок! Выход из этой группы в плей-офф вполне реален, будем добиваться хорошего результата в матче с "Севильей".
Rusfootball.info
- О чем подумали, когда игроки соперника убежали вчетвером на двоих?
- Подумал, что урока с "Анжи" не хватило, но потом в раздевалке я поменял позиции игроков при угловых у чужих ворот, чтобы такие ситуации не повторялись.
- В какой физической форме команда?
- Игроки хорошо себя чувствуют. А то, что сводит ноги, то для футбола это нормально. Если вы не играли в футбол, вы этого не понимаете.
- Селихов провел лучший матч за "Спартак"?
- Селихов выручил нас точно так же, как и Ребров. Его позиция – вратарь, именно поэтому она так называется.
- Что вы спросили у вашего друга Антонио Конте о "Ливерпуле"?
- Мало говорили о "Ливерпуле", но то, что он сказал, мне пригодилось.
- Такой перфоманс даже в Италии нечасто увидишь?
- Наши болельщики были как всегда великолепны. Отменный перфоманс, очень им благодарны, они – 12-й игрок! Выход из этой группы в плей-офф вполне реален, будем добиваться хорошего результата в матче с "Севильей".
Rusfootball.info
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