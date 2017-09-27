Георгий Джикия: "Спартак", безусловно, по-прежнему один из претендентов на выход из группы (видео)

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после матча с "Ливерпулем" (1:1) отметил атакующую линию соперника."Отмечу нападение "Ливерпуля", потому что там индивидуально очень сильные игроки. Кого-то отдельно не стоит отмечать. Против Салаха довольно-таки сложно играть, но вроде бы ничего опасного он не создал, хотя у него была пара моментов.Не было страшно, когда добавили восемь минут. Опыт игры правого защитника был в предыдущих командах, так что в целом ничего нового не было."Спартак", безусловно, по-прежнему один из претендентов на выход из группы. Что касается повреждений, то завтра будет ясно, что с ребятами, у них будет МРТ. Сегодня пока нечего говорить, там нет ничего такого", - сказал Джикия.