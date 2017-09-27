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Георгий Джикия: "Спартак", безусловно, по-прежнему один из претендентов на выход из группы (видео)

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после матча с "Ливерпулем" (1:1) отметил атакующую линию соперника.



"Отмечу нападение "Ливерпуля", потому что там индивидуально очень сильные игроки. Кого-то отдельно не стоит отмечать. Против Салаха довольно-таки сложно играть, но вроде бы ничего опасного он не создал, хотя у него была пара моментов.

Не было страшно, когда добавили восемь минут. Опыт игры правого защитника был в предыдущих командах, так что в целом ничего нового не было.

"Спартак", безусловно, по-прежнему один из претендентов на выход из группы. Что касается повреждений, то завтра будет ясно, что с ребятами, у них будет МРТ. Сегодня пока нечего говорить, там нет ничего такого", - сказал Джикия.

Rusfootball.info
Теги: Джикия Спартак Ливерпуль Rвидео
Сегодня, 00:50
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№7 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 02:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сама Спартак команда более-менее менее терпимая
Но очень много баламytov много cреди болел....
Какие-то невменяемые с манией величия...


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Эники-Бэники ели вареники и заедали их ливерными англичанами.
Регистрация: 3.06.2012
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:27) #
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online

Цитата: sanyapytilin
И добавить нечего) норм клуб)))))

Минусуют свиньи, заметь. Мне это давно пофиг, просто интересно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:18) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кепончег УЕФА
наш топчик))
год-два с таким прогрессом и уедет в норм клуб


И добавить нечего) норм клуб)))))


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:18) #
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online

Цитата: Кепончег УЕФА
1:5 - так выглядит тяжёлый рынок

Так возили гр*** спартак.И будут ***. Не для слабонервных.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
После вратарей был лучшим сегодня в Спартаке
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: evgen Псков (Сегодня, 00:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Правого?
Это перевод?


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Спартак!
Регистрация: 4.04.2007
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
наш топчик))
год-два с таким прогрессом и уедет в норм клуб


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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