Александр Самедов: никакой перегрузки на тренировках у нас нет, просто сейчас плотный график

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился впечатлениями от матча с "Ливерпулем", который завершился ничьей."Никакой перегрузки на тренировках у нас нет. Просто сейчас плотный график игр, а обойма игроков не такая большая. Возможно, с этим связано большое количество травм. Что у меня, пока не знаю (Самедов был заменён по состоянию здоровья). Завтра после осмотра все станет ясно", - сказал Самедов.