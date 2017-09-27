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Александр Самедов: никакой перегрузки на тренировках у нас нет, просто сейчас плотный график

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился впечатлениями от матча с "Ливерпулем", который завершился ничьей.

"Никакой перегрузки на тренировках у нас нет. Просто сейчас плотный график игр, а обойма игроков не такая большая. Возможно, с этим связано большое количество травм. Что у меня, пока не знаю (Самедов был заменён по состоянию здоровья). Завтра после осмотра все станет ясно", - сказал Самедов.

Rusfootball.info
Теги: Самедов Спартак Ливерпуль
Сегодня, 00:58
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