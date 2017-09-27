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Хосеп Гвардиола: горжусь своими игроками

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над донецким "Шахтером" (2:0) в Лиге чемпионов.

"У "Шахтера" хорошая командная скорость впереди и быстрая игра в пас, что умеют почти все футболисты. У них хорошая организация оборонительных действий. Это те факторы, которые заставляют меня гордиться своими футболистами и этой победой. Если бы мы не сыграли настолько интенсивно и не использовали такой прессинг, мы бы не смогли победить эту команду", - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.
Теги: Гвардиола Шахтер Манчестер Сити
Сегодня, 01:23
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