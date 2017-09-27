В Саудовской Аравии женщин впервые пустили на стадион

В Саудовской Аравии женщин впервые в истории пустили на стадион имени короля Фахда в Эр-Рияде, сообщает The Stadium Business.Женщинам разрешили посетить арену в рамках мероприятий, приуроченных к годовщине образования Саудовской Аравии.В стране действуют нормы шариата, согласно которым совместное пребывание мужчин и женщин в общественных местах запрещено.