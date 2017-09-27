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Руководитель медицинского департамента "Спартака": травмы? Проклятье, злой рок

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) подчеркнул, что в штабе есть мысли по поводу большего количества травм у игроков красно-белых.

"У Самедова спазм. Такое количество травм? Проклятье, злой рок. Но есть в этом, возможно, и системность. Мысли у нас по этому поводу есть, но озвучивать их сейчас не будем", - цитирует Вартапетова "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак
Сегодня, 04:46
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