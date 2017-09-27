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Борис Игнатьев: Селихов оказался психологически устойчивым человеком. У вратаря хорошие перспективы

Борис Игнатьев: Селихов оказался психологически устойчивым человеком. У вратаря хорошие перспективы Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, комментируя в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой игру «Спартака» в матче Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (1:1), сказал, что не ожидал от красно-белых положительного результата в этой встрече, отметил уверенные действия вратаря Александра Селихова, а также поделился мнением по поводу многочисленных травм спартаковцев.

- Согласны с мнением, что эта ничья «имени Реброва и Селихова»?

- Оценивая конкретную игру, надо отталкиваться от результата. Думаю, что «Спартак» добился желаемого результата. А «Ливерпулю», наверное, втройне обидно: он провел интересную по содержанию игру. Они не добились своего результата. Оценивая игру команды, надо говорить и за счет, чего она добилась этого результата. Тут, конечно, и Фернандо забил блестящий мяч со штрафного, и действия вратарей свою роль сыграли. Много ливерпульцы угрожали воротам «Спартака», но на последнем рубеже и в первом тайме, и после того, как вышел Селихов, спартаковцы были надежны.

- О чем подумали, когда Селихов вышел на замену вместо Реброва? Были тревожные мысли?

- Подумал о том, что сложно в таких тяжелых играх по ходу матча выходить. Тем более вратарю. В таких ситуациях очень сложно попасть в игру, трудно почувствовать уверенность в своих действиях. Для этого нужно, конечно, как можно быстрее поймать мяч. Селихов оказался психологически устойчивым человеком. Это говорит о его хороших перспективах.

- Ребров получил повреждение при игровом контакте. Самедов и Попов в безобидной ситуации. С чем это может быть связано?

- Надо подождать, что скажут врачи. Сейчас конечно, проведут обследование. Мне же кажется, что здесь на игроков было оказано большое давление со стороны соперника. Оппонент предъявил очень высокие скоростные требования к этой игре. Думаю, что эти футболисты не смогли справиться с этой нагрузкой. Возможно, я ошибаюсь.

- Многие не ожидали, что «Спартак» добьется положительного результата в этой встрече. А вы?

- Конечно, все не ожидали такого позитивного результата. Я в том числе. Мне представлялось, что «Ливерпуль» - фаворит этого противостояния. Но думаю, что первое и второе места между собой по итогам группового турнира поделят «Ливерпуль» и «Севилья», потому что «Спартаку» еще ехать играть в Англию. При этом нужно обыгрывать в Москве «Марибор» для того, чтобы занять третью строчку и выйти потом по итогам группового турнира в плей-офф Лиги Европы.
Теги: Игнатьев Спартак Ливерпуль
Сегодня, 04:55
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