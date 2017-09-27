Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Новости партнеров
Лента новостей:
04:55
Борис Игнатьев: Селихов оказался психологически устойчивым человеком. У вратаря хорошие перспективы
Борис Игнатьев: Селихов оказался психологически устойчивым человеком. У вратаря хорошие перспективы
00:54
Сальваторе Боккетти: уже привыкли в конце пропускать, но на этот раз не пропустили (видео) (2)
Сальваторе Боккетти: уже привыкли в конце пропускать, но на этот раз не пропустили (видео) (2)
00:52
Андрей Червиченко: шансов на проход в следующий раунд Лиги чемпионов у "Спартака" как не было, так и нет (8)
Андрей Червиченко: шансов на проход в следующий раунд Лиги чемпионов у "Спартака" как не было, так и нет (8)
00:50
Георгий Джикия: "Спартак", безусловно, по-прежнему один из претендентов на выход из группы (видео) (7)
Георгий Джикия: "Спартак", безусловно, по-прежнему один из претендентов на выход из группы (видео) (7)
00:19
Леонид Федун о Реброве: похоже, четвёртые за сезон "кресты" в команде. Видимо, наколдовали (15)
Леонид Федун о Реброве: похоже, четвёртые за сезон "кресты" в команде. Видимо, наколдовали (15)
Вчера 23:52
"Монако" на своем поле уступил "Порту"
"Монако" на своем поле уступил "Порту"
Вчера 23:44
Выстояли! "Спартаковцы" сегодня герои (28)
Выстояли! "Спартаковцы" сегодня герои (28)
Вчера 23:42
"Спартак" дома отстоял ничью с "Ливерпулем" (221)
"Спартак" дома отстоял ничью с "Ливерпулем" (221)
Вчера 23:20
Артем Ребров получил травму и покинул поле (6)
Артем Ребров получил травму и покинул поле (6)
Вчера 23:00
Криштиану Роналду провёл 400-й матч за "Реал"
Криштиану Роналду провёл 400-й матч за "Реал"
Вчера 22:43
Николай Южанин покинул "Кубань"
Николай Южанин покинул "Кубань"
Вчера 22:28
Болельщики "Спартака" вывесили баннер "УЕФА мафия" (4)
Болельщики "Спартака" вывесили баннер "УЕФА мафия" (4)
Вчера 22:05
Жозе Моуринью присутствует на матче "Спартак" - "Ливерпуль" (2)
Жозе Моуринью присутствует на матче "Спартак" - "Ливерпуль" (2)
Вчера 21:43
Переводчица пресс-конференции Клоппа: просто журналистам не надо делать фото во время того, как задают вопросы (3)
Переводчица пресс-конференции Клоппа: просто журналистам не надо делать фото во время того, как задают вопросы (3)
Вчера 21:42
Юрген Клопп: мы должны думать, что "Спартак" опасен (1)
Юрген Клопп: мы должны думать, что "Спартак" опасен (1)
Вчера 21:41
Массимо Каррера: мы должны играть в наш футбол без страха (2)
Массимо Каррера: мы должны играть в наш футбол без страха (2)
Вчера 21:16
"Манчестер Сити" - "Шахтер": стартовые составы (1)
"Манчестер Сити" - "Шахтер": стартовые составы (1)
Борис Игнатьев: Селихов оказался психологически устойчивым человеком. У вратаря хорошие перспективы
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, комментируя в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой игру «Спартака» в матче Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (1:1), сказал, что не ожидал от красно-белых положительного результата в этой встрече, отметил уверенные действия вратаря Александра Селихова, а также поделился мнением по поводу многочисленных травм спартаковцев.
- Согласны с мнением, что эта ничья «имени Реброва и Селихова»?
- Оценивая конкретную игру, надо отталкиваться от результата. Думаю, что «Спартак» добился желаемого результата. А «Ливерпулю», наверное, втройне обидно: он провел интересную по содержанию игру. Они не добились своего результата. Оценивая игру команды, надо говорить и за счет, чего она добилась этого результата. Тут, конечно, и Фернандо забил блестящий мяч со штрафного, и действия вратарей свою роль сыграли. Много ливерпульцы угрожали воротам «Спартака», но на последнем рубеже и в первом тайме, и после того, как вышел Селихов, спартаковцы были надежны.
- О чем подумали, когда Селихов вышел на замену вместо Реброва? Были тревожные мысли?
- Подумал о том, что сложно в таких тяжелых играх по ходу матча выходить. Тем более вратарю. В таких ситуациях очень сложно попасть в игру, трудно почувствовать уверенность в своих действиях. Для этого нужно, конечно, как можно быстрее поймать мяч. Селихов оказался психологически устойчивым человеком. Это говорит о его хороших перспективах.
- Ребров получил повреждение при игровом контакте. Самедов и Попов в безобидной ситуации. С чем это может быть связано?
- Надо подождать, что скажут врачи. Сейчас конечно, проведут обследование. Мне же кажется, что здесь на игроков было оказано большое давление со стороны соперника. Оппонент предъявил очень высокие скоростные требования к этой игре. Думаю, что эти футболисты не смогли справиться с этой нагрузкой. Возможно, я ошибаюсь.
- Многие не ожидали, что «Спартак» добьется положительного результата в этой встрече. А вы?
- Конечно, все не ожидали такого позитивного результата. Я в том числе. Мне представлялось, что «Ливерпуль» - фаворит этого противостояния. Но думаю, что первое и второе места между собой по итогам группового турнира поделят «Ливерпуль» и «Севилья», потому что «Спартаку» еще ехать играть в Англию. При этом нужно обыгрывать в Москве «Марибор» для того, чтобы занять третью строчку и выйти потом по итогам группового турнира в плей-офф Лиги Европы.
- Согласны с мнением, что эта ничья «имени Реброва и Селихова»?
- Оценивая конкретную игру, надо отталкиваться от результата. Думаю, что «Спартак» добился желаемого результата. А «Ливерпулю», наверное, втройне обидно: он провел интересную по содержанию игру. Они не добились своего результата. Оценивая игру команды, надо говорить и за счет, чего она добилась этого результата. Тут, конечно, и Фернандо забил блестящий мяч со штрафного, и действия вратарей свою роль сыграли. Много ливерпульцы угрожали воротам «Спартака», но на последнем рубеже и в первом тайме, и после того, как вышел Селихов, спартаковцы были надежны.
- О чем подумали, когда Селихов вышел на замену вместо Реброва? Были тревожные мысли?
- Подумал о том, что сложно в таких тяжелых играх по ходу матча выходить. Тем более вратарю. В таких ситуациях очень сложно попасть в игру, трудно почувствовать уверенность в своих действиях. Для этого нужно, конечно, как можно быстрее поймать мяч. Селихов оказался психологически устойчивым человеком. Это говорит о его хороших перспективах.
- Ребров получил повреждение при игровом контакте. Самедов и Попов в безобидной ситуации. С чем это может быть связано?
- Надо подождать, что скажут врачи. Сейчас конечно, проведут обследование. Мне же кажется, что здесь на игроков было оказано большое давление со стороны соперника. Оппонент предъявил очень высокие скоростные требования к этой игре. Думаю, что эти футболисты не смогли справиться с этой нагрузкой. Возможно, я ошибаюсь.
- Многие не ожидали, что «Спартак» добьется положительного результата в этой встрече. А вы?
- Конечно, все не ожидали такого позитивного результата. Я в том числе. Мне представлялось, что «Ливерпуль» - фаворит этого противостояния. Но думаю, что первое и второе места между собой по итогам группового турнира поделят «Ливерпуль» и «Севилья», потому что «Спартаку» еще ехать играть в Англию. При этом нужно обыгрывать в Москве «Марибор» для того, чтобы занять третью строчку и выйти потом по итогам группового турнира в плей-офф Лиги Европы.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.