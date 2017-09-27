Леонид Слуцкий: совру, если скажу, что не теряю уверенность в себе

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 10-го тура чемпион-лиги против "Престона" (1:2)."Сложно что-то комментировать, потому что мы второй раз подряд пропускаем решающий мяч на последних минутах. Хотели победить в этой встрече, атаковали весь второй тайм. У нас были хорошие моменты, но снова не смогли их реализовать. Когда такое случается каждый раз, то несложно потерять уверенность в себе. Сейчас тяжело поменять психологию игроков.У нас новая команды, и мы все еще не можем найти себя. Вроде мы нашли нужное сочетание игроков, но пока этого не хватает. Совру, если скажу, что не теряю уверенность", - цитирует Слуцкого Daily Mail.