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Леонид Слуцкий: совру, если скажу, что не теряю уверенность в себе

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 10-го тура чемпион-лиги против "Престона" (1:2).

"Сложно что-то комментировать, потому что мы второй раз подряд пропускаем решающий мяч на последних минутах. Хотели победить в этой встрече, атаковали весь второй тайм. У нас были хорошие моменты, но снова не смогли их реализовать. Когда такое случается каждый раз, то несложно потерять уверенность в себе. Сейчас тяжело поменять психологию игроков.

У нас новая команды, и мы все еще не можем найти себя. Вроде мы нашли нужное сочетание игроков, но пока этого не хватает. Совру, если скажу, что не теряю уверенность", - цитирует Слуцкого Daily Mail.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 07:05
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№5 Написал: coban сегодня (Сегодня, 08:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Слуцкий,наверное,был бы хорош в качестве второго тренера,как мотиватор

Да какой уж тут мотиватор...шашечки на магнитной доске расставлять..а так то он хороший конечно,Лёня.,добрый..,умныый


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Регистрация: 18.07.2009
№4 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 08:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Лене - удачи! Никто не обещал, что будет легко.


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 07:41) #
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Может это поражение избавит лично тебя от САМОУВЕРЕННОСТИ? Успехи в ЦСКА обусловлены,в первую очередь,наследством Газзаева и отличной трансферной работой клуба. Слуцкий,наверное,был бы хорош в качестве второго тренера,как мотиватор.А игры в Англии показывают,что до первого тренера ему еще надо расти.
Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: Генадий Сольдов (Сегодня, 07:41) #
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online

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг -- http://hit.kg/4f7da7
Регистрация: 27.09.2017
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 07:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да ну Лёнь, харе уже,зaeбал..какие моменты..иди домой..Дома блины с икрой,пельмени.


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
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