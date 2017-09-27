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Александр Самедов: "Ливерпуль" впечатлил, это топ-уровень

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил силу соперника.

- Впечатлил ли "Ливерпуль"? Конечно. Это космический... Вернее, топ-уровень. Очень сильные индивидуально игроки. Мы изначально понимали, с кем играем.

- В предыдущих матчах "Спартак" пропускал на последних минутах и терял очки. Сегодня, несмотря на восемь добавленных минут, удалось выстоять. Можно назвать этот момент переломным? Может, дальше легче будет.

- Дай Бог! А впереди у нас "Урал", хочется победить в чемпионате. Пусть эта ничья придаст уверенности и все наладится, - цитирует Самедова "СЭ".
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 08:23
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(3)
№5 Написал: kusha64 Курган (Сегодня, 10:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
А вы ослы даже бегать не можете, все поздыхали, хотя я конечно за вас болел.
Регистрация: 11.08.2015
№4 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 10:32) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Серж1
скажу честно ставил на 3:1 в пользу ливера,но поросята молодцы. так держать,коэффициент уефа никто не отменял

Тоже на тот же счет ставил, с остальным согласен. Повезло сильно, но и бились здорово.Третье место будет хорошим результатом.


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 09:51) #
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Матч показал чем отличается Ливер от отбивной.
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: safonas (Сегодня, 08:45) #
  • 0
  •  (2)
online

да вчера повезло, но и команда билась, претензий к самоотдаче нет!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 08:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
скажу честно ставил на 3:1 в пользу ливера,но поросята молодцы. так держать,коэффициент уефа никто не отменял
Регистрация: 21.07.2011
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