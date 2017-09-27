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Михаил Вартапетов: у Реброва сильный ушиб, у остальных – по мелочи

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о травмах игроков после ничьей с "Ливерпулем" (1:1) в матче Лиги чемпионов.

– Не будем пороть горячку. Нам нужны сутки, чтобы поставить точный диагноз. У Реброва сильный ушиб, у остальных – по мелочи. Все нормально, травмы несерьезные.

– Глушаков, Зе Луиш и Промес к выходным будут готовы?

– Ну да, у них все хорошо. Прибавляют. Будем надеяться, что новые травмированные не появятся, а старые вылечатся, - приводит слова Вартапетова "Матч ТВ".
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Теги: Спартак
Сегодня, 08:57
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(2)
№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дай Бог, обойдется! Поправляйтесь, мужики!
Регистрация: 23.11.2009
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 09:20) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Катрапс
Неплохо бы всем вылечиться. За Реброва очень рад, хорошо бы действительно просто ушиб, а то кресты уже хронь какая-то...


От удара в задницу еще ни у кого кресты не вылетали... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 09:12) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неплохо бы всем вылечиться. За Реброва очень рад, хорошо бы действительно просто ушиб, а то кресты уже хронь какая-то...
Регистрация: 27.04.2009
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