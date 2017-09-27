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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Петер Шмейхель: оборона и вратарь "Ливерпуля" играют непонятно как
Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель прокомментировал игру "Ливерпуля" в матче со "Спартаком" (1:1).
"По-моему, все очевидно. У команды проблемы в обороне. Четыре защитника играют непонятно как. То же самое касается вратаря. Нельзя верить в хороший результат, если твоя команда отлично играет в атаке, но допускает грубые ошибки в обороне. Не могу поверить, что такой тренер, как Юрген Клопп до сих пор не решил эту проблему. Они почему-то думают, что смогут выиграть АПЛ.
"Ливерпуль" верит, что выйдет из группы в Лиге чемпионов. Но, судя по их игре, они пропустят немало мячей, что сыграет свою роль. Да, они могут забить четыре мяча, как это было с "Арсеналом", но ведь могут столько же и пропустить.
Не понимаю, почему Клопп держит на лавке Джеймса Милнера. Это тот самый футболист который связывает центральную линию с защитной. При нем команда играет куда лучше. Им нужен такой игрок", – цитирует Шмейхеля "Советский спорт" со ссылкой на Sky Sports.
"По-моему, все очевидно. У команды проблемы в обороне. Четыре защитника играют непонятно как. То же самое касается вратаря. Нельзя верить в хороший результат, если твоя команда отлично играет в атаке, но допускает грубые ошибки в обороне. Не могу поверить, что такой тренер, как Юрген Клопп до сих пор не решил эту проблему. Они почему-то думают, что смогут выиграть АПЛ.
"Ливерпуль" верит, что выйдет из группы в Лиге чемпионов. Но, судя по их игре, они пропустят немало мячей, что сыграет свою роль. Да, они могут забить четыре мяча, как это было с "Арсеналом", но ведь могут столько же и пропустить.
Не понимаю, почему Клопп держит на лавке Джеймса Милнера. Это тот самый футболист который связывает центральную линию с защитной. При нем команда играет куда лучше. Им нужен такой игрок", – цитирует Шмейхеля "Советский спорт" со ссылкой на Sky Sports.
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