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Криштиану Роналду: такое ощущение, что я в каждом матче должен доказывать, кто я

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, забивший два гола дортмундской "Боруссии" (3:1) в матче Лиги чемпионов, высказался относительно критики в свой адрес.

"Такое ощущение, что я в каждом матче должен доказывать, кто я. Меня удивляет мнение некоторых болельщиков, ведь моя статистика говорит сама за себя.

Почему-то критики становится все больше, несмотря на то, что я образец профессионализма", - цитирует Роналду Atresmedia.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 09:47
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(2)
№4 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 10:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
самолюбование Нарцисса не довело до добра... почитайте ему мифы перед сном...
Регистрация: 14.03.2010
№3 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 10:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
и что сказал - правда: образец профессионализмаю я б на месте тренеров его через слово в пример молодым ставил
Регистрация: 16.03.2009
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 10:28) #
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Каждый игрок в каждом матче должен доказывать, кто он.
Если он игрок, а не просто получатель бабла.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:12) #
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Извини, но ты в Реале играешь.
Когда перейдешь в Порту или Бенфику тогда и критиканов перестанешь замечать.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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