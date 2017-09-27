Главный тренер "Севильи": теперь нам предстоит сложный выезд в Россию

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо высказался относительно победы над "Марибором" (3:0) и поделился ожиданиями от предстоящей игры со "Спартаком"."Мы добились убедительной победы. Теперь нам предстоит сложный выезд в Россию, а затем домашняя игра против того же "Спартака". Это будут два очень важных матча", – цитирует специалиста официальный сайт "Севильи".