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Главный тренер "Севильи": теперь нам предстоит сложный выезд в Россию

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо высказался относительно победы над "Марибором" (3:0) и поделился ожиданиями от предстоящей игры со "Спартаком".

"Мы добились убедительной победы. Теперь нам предстоит сложный выезд в Россию, а затем домашняя игра против того же "Спартака". Это будут два очень важных матча", – цитирует специалиста официальный сайт "Севильи".
Теги: Севилья
Сегодня, 09:55
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