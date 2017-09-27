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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Бельгийский гений против «золотого мальчика» из России. Превью матча ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» (3)
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Андрей Червиченко: шансов на проход в следующий раунд Лиги чемпионов у "Спартака" как не было, так и нет (12)
00:50
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00:19
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"Монако" на своем поле уступил "Порту"
"Монако" на своем поле уступил "Порту"
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"Спартак" дома отстоял ничью с "Ливерпулем" (231)
Массимо Каррера включен в символическую сборную УЕФА
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера включен УЕФА в символическую сборную из бывших футболистов, ныне тренирующих команды, которые выступают в Лиге чемпионов в текущем сезоне.
Также в этот список вошли Шенол Гюнеш («Бешикташ», Турция), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм», Англия), Дарко Миланич («Марибор», Словения), Джованни ван Бронкхорст («Фейенорд», Нидерланды), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», Англия), Диего Симеоне («Атлетико», Испания, Мадрид), Антонио Конте («Челси», Англия), Сержиу Консейсау («Порту», Португалия), Зинедин Зидан («Реал», Испания) и Эрнесто Вальверде («Барселона», Испания).
ТАСС
Также в этот список вошли Шенол Гюнеш («Бешикташ», Турция), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм», Англия), Дарко Миланич («Марибор», Словения), Джованни ван Бронкхорст («Фейенорд», Нидерланды), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», Англия), Диего Симеоне («Атлетико», Испания, Мадрид), Антонио Конте («Челси», Англия), Сержиу Консейсау («Порту», Португалия), Зинедин Зидан («Реал», Испания) и Эрнесто Вальверде («Барселона», Испания).
ТАСС
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