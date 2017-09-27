Массимо Каррера включен в символическую сборную УЕФА

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера включен УЕФА в символическую сборную из бывших футболистов, ныне тренирующих команды, которые выступают в Лиге чемпионов в текущем сезоне.Также в этот список вошли Шенол Гюнеш («Бешикташ», Турция), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм», Англия), Дарко Миланич («Марибор», Словения), Джованни ван Бронкхорст («Фейенорд», Нидерланды), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», Англия), Диего Симеоне («Атлетико», Испания, Мадрид), Антонио Конте («Челси», Англия), Сержиу Консейсау («Порту», Португалия), Зинедин Зидан («Реал», Испания) и Эрнесто Вальверде («Барселона», Испания).