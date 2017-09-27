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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бельгийский гений против «золотого мальчика» из России. Превью матча ЦСКА – «Манчестер Юнайтед»
ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» в последние годы часто играют друг против друга. В среду вечером нас ждёт ещё одна очная встреча этих команд. О противостоянии лидеров группы A – в материале Rusfootball.info.
Встреча старых знакомых
В последние годы судьба часто сводит ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов. Самый памятный для российских поклонников футбола матч между этими командами состоялся на «Олд Траффорд» в сезоне 2009/10 годов. «Армейцы» проводили одну из первых игр под руководством Леонида Слуцкого и вели по её ходу со счётом 3:1, однако в самый нужный момент манчестерцы прибавили и смогли вырвать ничью на последних минутах. В том же розыгрыше главного европейского клубного турнира эти соперники чуть раньше сыграли между собой в «Лужниках». Тогда английский клуб победил – 1:0, а автором единственного забитого мяча стал Антонио Валенсия – один из немногих игроков «Юнайтед», оставшихся в нынешнем составе команды с того времени.
Чуть более свежими должны быть воспоминания о двух очных встречах данных коллективов на групповой стадии сезона 2015/16 годов. В Химках была зафиксирована ничья – 1:1, а в Манчестере хозяева победили с минимальным счётом благодаря голу Уэйна Руни. Как вы помните, по итогам той групповой стадии и ЦСКА, и «Манчестер Юнайтед» остались за пределами плей-офф. Сейчас в повторение подобного сценария совсем не верится.
Насколько силён нынешний «Манчестер Юнайтед»?
Команды Жозе Моуринью обычно на свою пиковую форму выходят на второй сезон работы португальца. Так было и в «Челси», и в мадридском «Реале», и в «Интере». Поклонники «Манчестер Юнайтед» верят в повторение подобного сценария с их любимым клубом. Пока их ожидания команда оправдывает сполна. «Красные дьяволы» второй сезон под руководством «особенного» начали мощно. Своё пока единственное поражение они потерпели от мадридского «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА. В чемпионате после шести туров манчестерцы имеют в активе шестнадцать набранных очков. «Юнайтед» в АПЛ пока пропустил лишь дважды – лучший результат в чемпионате наряду с земляками из «Сити». По забитым мячам команда Моуринью уверенно идёт на втором месте в английском первенстве, уступая лишь другому клубу из Манчестера.
Сейчас МЮ действительно выглядит хорошо и солидно. Ромелу Лукаку быстро стал своим на «Олд Траффорд». Переход из «Эвертона» в более статусный клуб пока никак не сказывается на результативности бельгийца. Болельщики «Юнайтед» уже боготворят форварда, распевая про него песню весьма любопытного содержания. Ещё один новичок манчестерцев образца летнего трансферного окна Неманья Матич здорово смотрится в центре поля. Именно серба сейчас можно назвать системообразующим игроком команды Моуринью. Посмотрим, удастся ли ему держать столь высокий уровень игры на длинной дистанции. Футболисты ЦСКА должны уделить большое внимание Матичу. Если им удастся хотя бы частично нейтрализовать серба – шансы российского клуба на достижение положительного результата немного увеличатся.
Нынешний МЮ, безусловно, хорош, но нужно понимать, что ему на старте чемпионата во многом повезло с календарём. «Красные дьяволы» пока не провели ни одного матча против команды из «большой шестёрки». Следовательно, у них была возможность спокойно вкатиться в сезон. Однако в прошлом году манчестерцы растеряли много очков именно в играх против середняков АПЛ, что привело к непопаданию команды Моуринью в топ-4. Тогда во многих матчах «Юнайтед» откровенно не везло. Сейчас судьба отдаёт долги английскому суперклубу. В субботу он не без труда обыграл на выезде «Саутгемптон». По окончании встречи Фил Джонс в своём интервью сделал верное замечание: «В прошлом сезоне такой матч мы бы не выиграли» - заявил защитник. Поэтому, нынешний МЮ в сравнении с прошлогодним стал заметно хладнокровнее и увереннее в собственных силах.
Станет ли Эррера равноценной заменой Погба и Феллаини?
Английский клуб приехал в Москву, имея кадровые проблемы. В первую очередь, в центре поля. Поль Погба не играет из-за травмы, полученной в матче первого тура Лиги чемпионов против «Базеля». Казалось, что потеря француза для «красных дьяволов» невосполнима. Однако на короткий срок Поля очень достойно заменил Маруан Феллаини, который не играл так хорошо в футбол со времён своих выступлений за «Эвертон». К несчастью для Моуринью, бельгиец получил травму лодыжки в субботнем матче против «Саутгемптона» и в Россию не прилетел. По всей видимости, в игре против ЦСКА португальский специалист в центре полузащиты сделает ставку на дуэт Матич – Эррера. У Андера появилась хорошая возможность показать себя с лучшей стороны. К удивлению многих баск на старте нынешнего сезона имеет мало игровой практики.
Зато есть и хорошие новости для поклонников английского клуба. Моуринью теперь может рассчитывать на дуэт основных центральных защитников Джонс – Байи не только в чемпионате, но и в еврокубках. Оба отбыли свои дисквалификации.
Головин – безоговорочный лидер "армейцев"
В своих интервью Александр Головин стесняется называть себя лидером ЦСКА. Возможно, он это делает из уважения к ветеранам команды. На деле же мы видим, что у «армейцев» есть прямая зависимость от Александра. В этом мы могли убедиться во время просмотра матча против «Динамо». Безусловно, в игре Головина имеются недостатки. В первую очередь, он любит «хватать» необязательные карточки на ровном месте, что уже привело к его дисквалификации на столичное дерби. Без Головина в субботу ЦСКА по части изобретательности в нападении выглядел тоскливо. Команда Виктора Гончаренко атаковала вяло и примитивно. Не хватало «красно-синим» той динамики, которую даёт Головин своей невероятной работоспособностью. Ни Дзагоев, ни Натхо эту роль в игре против «Динамо» взять на себя не смогли. Поэтому, возвращение молодого полузащитника в состав должно станет большим подспорьем для «армейцев». Матч против МЮ – серьёзный экзамен для Александра. Об интересе к нему из Англии говорили всё лето. Хорошее выступление в Лиге чемпионов – шанс для Головина сделать внимание к своей персоне на Туманном Альбионе более предметным.
Сыграет ли Фернандес?
Главный вопрос, который мучает все последние дни поклонников ЦСКА – состояние здоровья Марио Фернандеса. Правый латераль московского клуба получил травму в субботнем матче против «Динамо» и в понедельник тренировался по индивидуальному графику. Виктор Гончаренко накануне на пресс-конференции успокоил болельщиков «красно-синих», заявив о высокой вероятности появления Марио на поле «Арены ЦСКА» в среду. Очень хочется верить белорусскому специалисту. Потому что равноценной замены Фернандесу у «армейцев» нет. Кирилл Набабкин окончательно превратился в глубокого скамеечника. Наивно ожидать от него высокого уровня игры при практически полном отсутствии практики. Да, атакующие способности Марио вряд ли будут сильно востребованы в грядущей встрече. Российскому клубу наверняка придётся много обороняться, но даже по игре в защите натурализованный бразилец сейчас сильнее Набабкина. Безусловно, любому из них будет тяжело сдержать Рашфорда или Марсьяля, однако сейчас у Фернандеса шансов сделать это объективно больше.
Есть ли шансы у ЦСКА?
Как показал вчерашний матч между «Спартаком» и «Ливерпулем», положительного результата можно добиваться даже не имея голевых моментов возле чужих ворот. «Красно-белые» вытащили ничью в игре против английского клуба благодаря невероятной самоотдаче и большому везению. Думается, встреча между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» по своей структуре вряд ли будет сильно отличаться от увиденного нами во вторник на другом московском стадионе. Команда Виктора Гончаренко будет играть строго «вторым номером» и искать счастье в контратаках. «Красные дьяволы» в своём нынешнем состоянии – безоговорочные фавориты матча, хотя в этом противостоянии, на секундочку, сойдутся друг с другом промежуточные лидеры группы A. Две недели назад в Лиссабоне в игре против «Бенфики» «армейцы» показали умение терпеть. Получится ли тоже самое у них в битве против более сильного соперника? Верится слабо. С другой стороны, а кто вчера верил в «Спартак»?
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Встреча старых знакомых
В последние годы судьба часто сводит ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов. Самый памятный для российских поклонников футбола матч между этими командами состоялся на «Олд Траффорд» в сезоне 2009/10 годов. «Армейцы» проводили одну из первых игр под руководством Леонида Слуцкого и вели по её ходу со счётом 3:1, однако в самый нужный момент манчестерцы прибавили и смогли вырвать ничью на последних минутах. В том же розыгрыше главного европейского клубного турнира эти соперники чуть раньше сыграли между собой в «Лужниках». Тогда английский клуб победил – 1:0, а автором единственного забитого мяча стал Антонио Валенсия – один из немногих игроков «Юнайтед», оставшихся в нынешнем составе команды с того времени.
Чуть более свежими должны быть воспоминания о двух очных встречах данных коллективов на групповой стадии сезона 2015/16 годов. В Химках была зафиксирована ничья – 1:1, а в Манчестере хозяева победили с минимальным счётом благодаря голу Уэйна Руни. Как вы помните, по итогам той групповой стадии и ЦСКА, и «Манчестер Юнайтед» остались за пределами плей-офф. Сейчас в повторение подобного сценария совсем не верится.
Насколько силён нынешний «Манчестер Юнайтед»?
Команды Жозе Моуринью обычно на свою пиковую форму выходят на второй сезон работы португальца. Так было и в «Челси», и в мадридском «Реале», и в «Интере». Поклонники «Манчестер Юнайтед» верят в повторение подобного сценария с их любимым клубом. Пока их ожидания команда оправдывает сполна. «Красные дьяволы» второй сезон под руководством «особенного» начали мощно. Своё пока единственное поражение они потерпели от мадридского «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА. В чемпионате после шести туров манчестерцы имеют в активе шестнадцать набранных очков. «Юнайтед» в АПЛ пока пропустил лишь дважды – лучший результат в чемпионате наряду с земляками из «Сити». По забитым мячам команда Моуринью уверенно идёт на втором месте в английском первенстве, уступая лишь другому клубу из Манчестера.
Сейчас МЮ действительно выглядит хорошо и солидно. Ромелу Лукаку быстро стал своим на «Олд Траффорд». Переход из «Эвертона» в более статусный клуб пока никак не сказывается на результативности бельгийца. Болельщики «Юнайтед» уже боготворят форварда, распевая про него песню весьма любопытного содержания. Ещё один новичок манчестерцев образца летнего трансферного окна Неманья Матич здорово смотрится в центре поля. Именно серба сейчас можно назвать системообразующим игроком команды Моуринью. Посмотрим, удастся ли ему держать столь высокий уровень игры на длинной дистанции. Футболисты ЦСКА должны уделить большое внимание Матичу. Если им удастся хотя бы частично нейтрализовать серба – шансы российского клуба на достижение положительного результата немного увеличатся.
Нынешний МЮ, безусловно, хорош, но нужно понимать, что ему на старте чемпионата во многом повезло с календарём. «Красные дьяволы» пока не провели ни одного матча против команды из «большой шестёрки». Следовательно, у них была возможность спокойно вкатиться в сезон. Однако в прошлом году манчестерцы растеряли много очков именно в играх против середняков АПЛ, что привело к непопаданию команды Моуринью в топ-4. Тогда во многих матчах «Юнайтед» откровенно не везло. Сейчас судьба отдаёт долги английскому суперклубу. В субботу он не без труда обыграл на выезде «Саутгемптон». По окончании встречи Фил Джонс в своём интервью сделал верное замечание: «В прошлом сезоне такой матч мы бы не выиграли» - заявил защитник. Поэтому, нынешний МЮ в сравнении с прошлогодним стал заметно хладнокровнее и увереннее в собственных силах.
Станет ли Эррера равноценной заменой Погба и Феллаини?
Английский клуб приехал в Москву, имея кадровые проблемы. В первую очередь, в центре поля. Поль Погба не играет из-за травмы, полученной в матче первого тура Лиги чемпионов против «Базеля». Казалось, что потеря француза для «красных дьяволов» невосполнима. Однако на короткий срок Поля очень достойно заменил Маруан Феллаини, который не играл так хорошо в футбол со времён своих выступлений за «Эвертон». К несчастью для Моуринью, бельгиец получил травму лодыжки в субботнем матче против «Саутгемптона» и в Россию не прилетел. По всей видимости, в игре против ЦСКА португальский специалист в центре полузащиты сделает ставку на дуэт Матич – Эррера. У Андера появилась хорошая возможность показать себя с лучшей стороны. К удивлению многих баск на старте нынешнего сезона имеет мало игровой практики.
Зато есть и хорошие новости для поклонников английского клуба. Моуринью теперь может рассчитывать на дуэт основных центральных защитников Джонс – Байи не только в чемпионате, но и в еврокубках. Оба отбыли свои дисквалификации.
Головин – безоговорочный лидер "армейцев"
В своих интервью Александр Головин стесняется называть себя лидером ЦСКА. Возможно, он это делает из уважения к ветеранам команды. На деле же мы видим, что у «армейцев» есть прямая зависимость от Александра. В этом мы могли убедиться во время просмотра матча против «Динамо». Безусловно, в игре Головина имеются недостатки. В первую очередь, он любит «хватать» необязательные карточки на ровном месте, что уже привело к его дисквалификации на столичное дерби. Без Головина в субботу ЦСКА по части изобретательности в нападении выглядел тоскливо. Команда Виктора Гончаренко атаковала вяло и примитивно. Не хватало «красно-синим» той динамики, которую даёт Головин своей невероятной работоспособностью. Ни Дзагоев, ни Натхо эту роль в игре против «Динамо» взять на себя не смогли. Поэтому, возвращение молодого полузащитника в состав должно станет большим подспорьем для «армейцев». Матч против МЮ – серьёзный экзамен для Александра. Об интересе к нему из Англии говорили всё лето. Хорошее выступление в Лиге чемпионов – шанс для Головина сделать внимание к своей персоне на Туманном Альбионе более предметным.
Сыграет ли Фернандес?
Главный вопрос, который мучает все последние дни поклонников ЦСКА – состояние здоровья Марио Фернандеса. Правый латераль московского клуба получил травму в субботнем матче против «Динамо» и в понедельник тренировался по индивидуальному графику. Виктор Гончаренко накануне на пресс-конференции успокоил болельщиков «красно-синих», заявив о высокой вероятности появления Марио на поле «Арены ЦСКА» в среду. Очень хочется верить белорусскому специалисту. Потому что равноценной замены Фернандесу у «армейцев» нет. Кирилл Набабкин окончательно превратился в глубокого скамеечника. Наивно ожидать от него высокого уровня игры при практически полном отсутствии практики. Да, атакующие способности Марио вряд ли будут сильно востребованы в грядущей встрече. Российскому клубу наверняка придётся много обороняться, но даже по игре в защите натурализованный бразилец сейчас сильнее Набабкина. Безусловно, любому из них будет тяжело сдержать Рашфорда или Марсьяля, однако сейчас у Фернандеса шансов сделать это объективно больше.
Есть ли шансы у ЦСКА?
Как показал вчерашний матч между «Спартаком» и «Ливерпулем», положительного результата можно добиваться даже не имея голевых моментов возле чужих ворот. «Красно-белые» вытащили ничью в игре против английского клуба благодаря невероятной самоотдаче и большому везению. Думается, встреча между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» по своей структуре вряд ли будет сильно отличаться от увиденного нами во вторник на другом московском стадионе. Команда Виктора Гончаренко будет играть строго «вторым номером» и искать счастье в контратаках. «Красные дьяволы» в своём нынешнем состоянии – безоговорочные фавориты матча, хотя в этом противостоянии, на секундочку, сойдутся друг с другом промежуточные лидеры группы A. Две недели назад в Лиссабоне в игре против «Бенфики» «армейцы» показали умение терпеть. Получится ли тоже самое у них в битве против более сильного соперника? Верится слабо. С другой стороны, а кто вчера верил в «Спартак»?
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
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