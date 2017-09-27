Опрос:

Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сердар Ташчи: "Севилья" сейчас фаворит в группе, но мы хотим победить

Защитник "Спартака" Сердар Ташчи высказался относительно предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской "Севильи".

"У "Севильи" уже четыре очка, она возглавляет группу, а у "Ливерпуля" всего два. Следующий матч мы проводим как раз с испанцами, и мы хотим победить. Сейчас "Севилья" – фаворит, потому что у нее больше всего очков.

У "Спартака" есть шансы выйти из группы, но нужно выигрывать. Только в таком случае у нас будет возможность продолжать", – цитирует Ташчи "Чемпионат".
Теги: Спартак Севилья Таски
Сегодня, 10:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.