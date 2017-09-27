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Шатов, Жирков и Лодыгин тренируются в общей группе "Зенита"

"Зенит" готовится к матчу 2-го тура Лиги Европы с "Реалом Сосьедад" в полном составе, передает "Чемпионат".

Сегодня утром в тренировочном центре "Зенита" состоялась открытая тренировка, на которой присутствовали все игроки основного состава, в том числе полузащитники Олег Шатов, Юрий Жирков, а также голкипер Юрий Лодыгин, не летавшие в Краснодар на матч 11-го тура с ФК "Краснодар" (2:0).
Теги: Зенит
Сегодня, 11:26
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