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Руслан Нигматуллин: "Спартак" проявил характер

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал матч «Спартак» – «Ливерпуль» во 2-м туре Лиги чемпионов (1:1).

«Для вратарей матч был очень сложный. Хочется пожелать Артему скорейшего выздоровления, а Селихова поздравить с хорошим дебютом. Вторую половину второго тайма «Спартак» проваливает уже не один матч.

Мое мнение – команда плохо готова физически, не хватает их функционально. Но видно было, что в матче с «Ливерпулем», более классным соперником, хорошо контролировавшим мяч, «Спартак» проявил характер», – цитирует Нигматуллина «Р-Спорт».
Теги: Нигматуллин Спартак
Сегодня, 11:59
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