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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Евгений Ловчев: "Спартак", ты никогда не будешь один!
Эксперт Евгений Ловчев дал комментарий по матчу Лиги чемпионов "Спартак" – "Ливерпуль" (1:1).
"За два часа до матча я был возле стадиона. Меня узнавали, просили сделать совместное фото. И меня порадовало, что на этот матч приехали болельщики красно-белых со всей страны. Ко мне подходили ребята из Сибири, довольно внушительная группа. Были даже болельщики с Сахалина. Все это произвело на меня впечатление. И могу теперь твердо сказать: "Спартак", ты никогда не будешь один! Команда вернула народную любовь результатом прошлого сезона, этим чемпионством.
Да, мы предъявляем претензии к нынешней игре, но перед этим матчем теплилась надежда, что мы не проиграем. Лига чемпионов после долгого перерыва, на новом стадионе, забитом под завязку, соперник титулованный. Ну, и, конечно, в игре с таким соперником без фарта не обойтись. А фарт - величина переменчивая, о чем я уже не раз говорил. "Спартаку" часто не везло в этом сезоне – команда пропускала голы на последних минутах. Но за все эти неудачи фарт вернулся именно в этой важной игре", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
"За два часа до матча я был возле стадиона. Меня узнавали, просили сделать совместное фото. И меня порадовало, что на этот матч приехали болельщики красно-белых со всей страны. Ко мне подходили ребята из Сибири, довольно внушительная группа. Были даже болельщики с Сахалина. Все это произвело на меня впечатление. И могу теперь твердо сказать: "Спартак", ты никогда не будешь один! Команда вернула народную любовь результатом прошлого сезона, этим чемпионством.
Да, мы предъявляем претензии к нынешней игре, но перед этим матчем теплилась надежда, что мы не проиграем. Лига чемпионов после долгого перерыва, на новом стадионе, забитом под завязку, соперник титулованный. Ну, и, конечно, в игре с таким соперником без фарта не обойтись. А фарт - величина переменчивая, о чем я уже не раз говорил. "Спартаку" часто не везло в этом сезоне – команда пропускала голы на последних минутах. Но за все эти неудачи фарт вернулся именно в этой важной игре", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
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