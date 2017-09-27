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Евгений Ловчев: "Спартак", ты никогда не будешь один!

Эксперт Евгений Ловчев дал комментарий по матчу Лиги чемпионов "Спартак" – "Ливерпуль" (1:1).

"За два часа до матча я был возле стадиона. Меня узнавали, просили сделать совместное фото. И меня порадовало, что на этот матч приехали болельщики красно-белых со всей страны. Ко мне подходили ребята из Сибири, довольно внушительная группа. Были даже болельщики с Сахалина. Все это произвело на меня впечатление. И могу теперь твердо сказать: "Спартак", ты никогда не будешь один! Команда вернула народную любовь результатом прошлого сезона, этим чемпионством.

Да, мы предъявляем претензии к нынешней игре, но перед этим матчем теплилась надежда, что мы не проиграем. Лига чемпионов после долгого перерыва, на новом стадионе, забитом под завязку, соперник титулованный. Ну, и, конечно, в игре с таким соперником без фарта не обойтись. А фарт - величина переменчивая, о чем я уже не раз говорил. "Спартаку" часто не везло в этом сезоне – команда пропускала голы на последних минутах. Но за все эти неудачи фарт вернулся именно в этой важной игре", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Спартак
Сегодня, 12:31
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(1)
№2 Написал: Soyer столица =) (Сегодня, 12:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
You’ll Never Walk Alone
Регистрация: 16.08.2009
№1 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 12:38) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очень много процентов этого фарта - Ребров и Селихов. Мёртвые мячи тащили.
Регистрация: 27.04.2009
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