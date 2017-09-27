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Себастьян Дриусси: в матче с "Реалом Сосьедад" постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с "Реалом Сосьедад".

"Нам предстоит сложный матч. "Реал Сосьедад" - одна из самых сильных команд в группе, у них много быстрых игроков. Мы будем играть на максимуме своих возможностей и отнесёмся к этой встрече очень серьёзно. Краневиттер рассказывал о нашем сопернике, в Испании эта команда считается очень и очень непростой, советовал отнестись серьёзно к завтрашней встрече.

Лестно, что меня внесли в список лучших игроков по версии французского издания. Но всё, чего ты добьёшься в будущем, это отражение того, как ты работаешь и трудишься в настоящем. Я намерен прогрессировать и дальше.

Учитывая последние матчи, меня не удивляет, что завтра ожидается аншлаг. Поддержка болельщиков помогает нам на поле, мы постараемся отплатить им хорошей игрой", - передаёт слова Дриусси "Чемпионат".
Теги: Дриусси Зенит
Сегодня, 12:50
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