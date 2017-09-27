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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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12:50
Себастьян Дриусси: в матче с "Реалом Сосьедад" постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой
Себастьян Дриусси: в матче с "Реалом Сосьедад" постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой
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Себастьян Дриусси: в матче с "Реалом Сосьедад" постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с "Реалом Сосьедад".
"Нам предстоит сложный матч. "Реал Сосьедад" - одна из самых сильных команд в группе, у них много быстрых игроков. Мы будем играть на максимуме своих возможностей и отнесёмся к этой встрече очень серьёзно. Краневиттер рассказывал о нашем сопернике, в Испании эта команда считается очень и очень непростой, советовал отнестись серьёзно к завтрашней встрече.
Лестно, что меня внесли в список лучших игроков по версии французского издания. Но всё, чего ты добьёшься в будущем, это отражение того, как ты работаешь и трудишься в настоящем. Я намерен прогрессировать и дальше.
Учитывая последние матчи, меня не удивляет, что завтра ожидается аншлаг. Поддержка болельщиков помогает нам на поле, мы постараемся отплатить им хорошей игрой", - передаёт слова Дриусси "Чемпионат".
"Нам предстоит сложный матч. "Реал Сосьедад" - одна из самых сильных команд в группе, у них много быстрых игроков. Мы будем играть на максимуме своих возможностей и отнесёмся к этой встрече очень серьёзно. Краневиттер рассказывал о нашем сопернике, в Испании эта команда считается очень и очень непростой, советовал отнестись серьёзно к завтрашней встрече.
Лестно, что меня внесли в список лучших игроков по версии французского издания. Но всё, чего ты добьёшься в будущем, это отражение того, как ты работаешь и трудишься в настоящем. Я намерен прогрессировать и дальше.
Учитывая последние матчи, меня не удивляет, что завтра ожидается аншлаг. Поддержка болельщиков помогает нам на поле, мы постараемся отплатить им хорошей игрой", - передаёт слова Дриусси "Чемпионат".
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