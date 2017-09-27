Константин Рауш официально получил право выступать за сборную России

В понедельник состоялось заседание Комитета по статусу игроков ФИФА, на котором был рассмотрен вопрос с защитником "Кельна" Константином Раушем.РФС получил официальное решение юрисдикционного органа, в соответствии с которым Раушу разрешено выступать за национальную сборную России."Как только Константин Рауш попал в сферу интересов тренерского штаба национальной сборной России, РФС начал работу, связанную с урегулированием юридических вопросов данной ситуации. Дело в том, что игрок был задействован в юношеских сборных Германии, но затем принял решение выступать за сборную России.Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в ФИФА. В понедельник прошло заседание Комитета по статусу игроков ФИФА, а накануне вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать – Рауш имеет право выступать за сборную России", – сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев.