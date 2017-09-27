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Константин Рауш официально получил право выступать за сборную России

В понедельник состоялось заседание Комитета по статусу игроков ФИФА, на котором был рассмотрен вопрос с защитником "Кельна" Константином Раушем.

РФС получил официальное решение юрисдикционного органа, в соответствии с которым Раушу разрешено выступать за национальную сборную России.

"Как только Константин Рауш попал в сферу интересов тренерского штаба национальной сборной России, РФС начал работу, связанную с урегулированием юридических вопросов данной ситуации. Дело в том, что игрок был задействован в юношеских сборных Германии, но затем принял решение выступать за сборную России.

Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в ФИФА. В понедельник прошло заседание Комитета по статусу игроков ФИФА, а накануне вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать – Рауш имеет право выступать за сборную России", – сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев.

РФС
Теги: Рауш Сборная России
Сегодня, 12:56
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6
(3)
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:33) #
  • 0
  •  (0)
online

Spartak СССР,
Хорошо бы.
Регистрация: 27.07.2016
№5 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 15:16) #
  • 0
  •  (0)
online

По одной игре судить сложно, но на первый взгляд лучше того, что у нас есть на данный момент. Впрочем его лысина не добавляет веры в светлое будущее)))


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Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№4 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 14:51) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Долгожданная замена Комбарову

все правильно,Рауша в Спартак
Регистрация: 6.04.2016
№3 Написал: Академия (Сегодня, 14:22) #
  • 0
  •  (2)

прошел все возраста сборной германии, если это плюс для сборной, пох я не против
Регистрация: 20.06.2016
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:30) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Долгожданная замена Комбарову
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 13:15) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто такой?


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
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