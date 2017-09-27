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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Константин Рауш официально получил право выступать за сборную России
В понедельник состоялось заседание Комитета по статусу игроков ФИФА, на котором был рассмотрен вопрос с защитником "Кельна" Константином Раушем.
РФС получил официальное решение юрисдикционного органа, в соответствии с которым Раушу разрешено выступать за национальную сборную России.
"Как только Константин Рауш попал в сферу интересов тренерского штаба национальной сборной России, РФС начал работу, связанную с урегулированием юридических вопросов данной ситуации. Дело в том, что игрок был задействован в юношеских сборных Германии, но затем принял решение выступать за сборную России.
Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в ФИФА. В понедельник прошло заседание Комитета по статусу игроков ФИФА, а накануне вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать – Рауш имеет право выступать за сборную России", – сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев.
РФС
РФС получил официальное решение юрисдикционного органа, в соответствии с которым Раушу разрешено выступать за национальную сборную России.
"Как только Константин Рауш попал в сферу интересов тренерского штаба национальной сборной России, РФС начал работу, связанную с урегулированием юридических вопросов данной ситуации. Дело в том, что игрок был задействован в юношеских сборных Германии, но затем принял решение выступать за сборную России.
Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в ФИФА. В понедельник прошло заседание Комитета по статусу игроков ФИФА, а накануне вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать – Рауш имеет право выступать за сборную России", – сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев.
РФС
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