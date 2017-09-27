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Роберто Манчини: матч с "Реалом Сосьедад" будет, возможно, одним из самых сложных в сезоне

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини ответил на вопросы по поводу предстоящей встрече с «Реалом Сосьедад».

— Все ли здоровы? Может ли сыграть завтра Шатов?

— Практически все футболисты находятся в хорошей форме, восстановились. Что касается Шатова, то я не уверен, что он сможет сыграть завтра. Он не до конца здоров. Мы рассчитываем на его полное восстановление скорее к воскресному матчу.

— Что думаете о «Реал Сосьедаде»? Можно ли сказать, что это самый серьезный соперник в этом сезоне?

— Это сильная команда, одна из самых сильных в испанской лиге. У них отличная техника, команда обладает настоящим спортивным характером. Ввиду всего этого я считаю, что нам предстоит тяжелейший матч, возможно, один из самых сложных в этом сезоне. Будем готовиться соответствующе.

— Несмотря на это, они потерпели три поражения подряд в Ла Лиге. Наложит ли это отпечаток на игру?

— Не думаю, что все три поражения окажут какое-то влияние. Тем более игры довольные странные — я посмотрел все три. Понятно, что не каждый может обыграть мадридский «Реал», так что это поражение объяснимо. А что касается других, то один они проиграли в самой концовке, а в матче с «Леванте» они выглядели лучше, так что трудно объяснить это поражение. В любом случае, это не скажется на завтрашнем матче.

— Мы видели, как вас впечатлил стадион в Краснодаре. Есть ли другие вещи, которые вас поразили в России?

— Я в России всем доволен, мне нравится Санкт-Петербург. Стадион в Краснодаре меня действительно поразил. Я бы сказал, что это один из лучших футбольных стадионов, что я видел в жизни. И в этот список входит также наш стадион на Крестовском острове. Такие вещи доказывают, что Россия готовится к домашнему чемпионату мира: поднимается уровень команд, строятся красивые стадионы. Я очень доволен. Мне радостно смотреть за развитием футбола, которое происходит.

— Кажется, что газон не выдержит еще два месяца. Как считаете, можно ли играть на нем до того, как его заменят?

— Я надеюсь, что поле менять не придется, что оно выдержит. Особенно надеюсь, что над ним соответствующим образом поработают в течение перерыва — до следующего домашнего матча после завтрашней игры примерно 20 дней. Надеюсь, работники стадиона воспользуются этим перерывом.

— Сегодня исполнилось 70 лет Дику Адвокаату, который выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. Вы видите в команде потенциал, который может помочь замахнуться на такие титулы?

— В первую очередь поздравляю Дика Адвокаата с юбилеем. Он — большой футбольный тренер и хороший человек. Тот «Зенит» был очень сильной командой, боровшейся в каждом матче. Наша команда еще молода, в ней собраны молодые игроки, она значительно обновилась, мы играем вместе всего три месяца с небольшим. Мы еще растем. Нам нужно время, чтобы построить команду, которая способна выигрывать на европейском уровне.

ФК "Зенит"
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 13:44
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(2)
№4 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 14:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Думаю, что творческий человек меньше всего думает о себе.

А что думает твой кот?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:02) #
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online

Цитата: Sewer 79
Его звездняк судя по многочисленным интервью не начинался даже в бытность игроцкой карьеры

Думаю, что творческий человек меньше всего думает о себе.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:55) #
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Я был в числе скептиков Манчини, но прогресс команды не может не радовать, даже оставив за скобками матч с Краснодаром, где был показан ординар.
Цитата: yuri
Нормальный чел, без звездняка.

Его звездняк судя по многочисленным интервью не начинался даже в бытность игроцкой карьеры


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:49) #
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online

Нормальный чел, без звездняка.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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