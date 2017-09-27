Роберто Манчини: матч с "Реалом Сосьедад" будет, возможно, одним из самых сложных в сезоне

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини ответил на вопросы по поводу предстоящей встрече с «Реалом Сосьедад».— Практически все футболисты находятся в хорошей форме, восстановились. Что касается Шатова, то я не уверен, что он сможет сыграть завтра. Он не до конца здоров. Мы рассчитываем на его полное восстановление скорее к воскресному матчу.— Это сильная команда, одна из самых сильных в испанской лиге. У них отличная техника, команда обладает настоящим спортивным характером. Ввиду всего этого я считаю, что нам предстоит тяжелейший матч, возможно, один из самых сложных в этом сезоне. Будем готовиться соответствующе.— Не думаю, что все три поражения окажут какое-то влияние. Тем более игры довольные странные — я посмотрел все три. Понятно, что не каждый может обыграть мадридский «Реал», так что это поражение объяснимо. А что касается других, то один они проиграли в самой концовке, а в матче с «Леванте» они выглядели лучше, так что трудно объяснить это поражение. В любом случае, это не скажется на завтрашнем матче.— Я в России всем доволен, мне нравится Санкт-Петербург. Стадион в Краснодаре меня действительно поразил. Я бы сказал, что это один из лучших футбольных стадионов, что я видел в жизни. И в этот список входит также наш стадион на Крестовском острове. Такие вещи доказывают, что Россия готовится к домашнему чемпионату мира: поднимается уровень команд, строятся красивые стадионы. Я очень доволен. Мне радостно смотреть за развитием футбола, которое происходит.— Я надеюсь, что поле менять не придется, что оно выдержит. Особенно надеюсь, что над ним соответствующим образом поработают в течение перерыва — до следующего домашнего матча после завтрашней игры примерно 20 дней. Надеюсь, работники стадиона воспользуются этим перерывом.— В первую очередь поздравляю Дика Адвокаата с юбилеем. Он — большой футбольный тренер и хороший человек. Тот «Зенит» был очень сильной командой, боровшейся в каждом матче. Наша команда еще молода, в ней собраны молодые игроки, она значительно обновилась, мы играем вместе всего три месяца с небольшим. Мы еще растем. Нам нужно время, чтобы построить команду, которая способна выигрывать на европейском уровне.