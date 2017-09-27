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Василий Березуцкий: в ЦСКА я родился, вырос и, скорее всего, умру

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий ответил на вопросы клубной пресс-службы перед матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

...— Видел ты, кстати, мем «ЦСКА: 30 лет без трансферов»?

— Да, потрясающе. Посмеялся от души, некоторые игроки получились идеально. Да и выглядели еще вполне свежо. Мне вообще очень нравятся футбольные мемы или веселые видео, которые закидываются в сеть. Все время смеюсь над ними. А если там есть я — вообще ухохатываюсь.

— Сейчас армейских «олд бойз» и «янг бойз» ожидает серьезный тест, противостояние с «Манчестер Юнайтед». ПФК ЦСКА уже выдал как минимум один феерический матч с манкунианцами, сыграв на «Олд Траффорд» - 3:3. Часто вспоминаешь ту встречу?

— Только когда кто-то из знакомых напоминает. Думаю, "МЮ" вышел на ту игру немного расслабленным, мы забили три гола и могли довести дело до победы. Интереснейший поединок, один из первых матчей в армейской карьере Леонида Слуцкого. Было весело.

— Расстроились, что не выиграли?

— 3:3 — все равно был очень неплохой результат для нас. Тогда, если не ошибаюсь, у «Манчестер Юнайтед» был отличный состав, даже суперсостав. Если бы кто-то сказал нам до игры, что мы так сыграем на «Олд Траффорде», реакция была бы: «О, как классно». Но поскольку все-таки вели в два мяча и в определенный момент не было даже никаких предпосылок, что МЮ отыграется, после финального свистка были смешанные чувства. Потом Зоран Тошич, который ранее выступал за «Манчестер», рассказывал, что зрители на домашней арене в концовке всегда гонят команду вперед, и мы это сполна прочувствовали на себе. "МЮ" поддавил нас очень сильно и отыгрался.

— Твой гол как раз стал третьим в ворота "МЮ". Но болельщики чаще вспоминают даже не это, а то, как сразу после взятия ворот ты поцеловал нашу эмблему. Потрясающий жест.

— По поводу гола — был стандарт, и Красич сказал мне: «Иди вперед, сейчас забьешь». Ну я же не мог подвести сербского друга (улыбается). А поцелуй... Здесь, в ПФК ЦСКА, я уже 15 лет. Можно сказать, как футболист я здесь родился, вырос и, скорее всего, умру. Наверное, некоторые молодые болельщики думают, что мы с Лехой еще в команде лейтенантов играли (смеется). Смотрят нашу статистику матчей и удивляются, как такое может быть.

ПФК ЦСКА
Теги: Березуцкий В. ЦСКА
Сегодня, 13:53
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:58) #
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красавец!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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