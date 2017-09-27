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Юрий Гаврилов: думал, будет такая же ситуация, как в параллельном матче где "Севилья" разобралась с "Марибором"

Чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой сказал, что ничейный результат в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Ливерпулем (1:1) стал для него приятной неожиданностью, выразил надежду, что «Спартак» сможет побороться за вторую строчку в группе и не исключил, что при распределении мест дело дойдет до подсчета мячей.

- По этой встрече видно, что есть проблемы, как у одной, так и у другой команды. У «Ливерпуля», как будто бы тоже есть кадровые проблемы, - сказал Гаврилов. - Но, откровенно говоря, я не ожидал такой игры. Понятно, что фаворитом считался «Ливерпуль». И в этом матче я ожидал примерно такой же ситуации, как в параллельной игре, где «Севилья» разобралась с «Марибором». Понятно, что многие, как и я, ожидали здесь другого результата. Хорошо, что все достойно закончилось. Сейчас, возможно, все идет к тому, что главным для «Спартака» будет не проиграть «Севилье». Потому что «Севилья» с «Марибором» разобралась, и я думаю, что и «Ливерпуль» с ним разберется. Я не исключаю, что все дойдет до того, что и мячи придется считать. Возможно, все будет зависеть от того, кто сколько «Марибору» забьет.

- Правильно ли я вас поняла: вы рассчитываете по итогам группового турнира на второе место, позволяющее выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

- Да, конечно. Ключевым во многом станет следующий тур, где нельзя проигрывать «Севилье». Если разойдутся с испанцами нормально, может закрутиться интрига в борьбе между тремя командами. Шансы в футболе всегда есть. Если же, предположим, «Спартак» проиграет в следующем матче и «Ливерпуль» возьмет верх над «Марибором», красно-белые будут только на третьем месте. Так что очень важно не уступить «Севилье». Но, конечно, у «Спартака» много травмированных. И это настораживает.

- Лазарет «Спартака» не пустовал и до матча с «Ливерпулем», а после этой встречи он переполнен. Во время матча с англичанами из-за травм игру досрочно завершили три футболиста. При этом Александр Самедов и Ивелин Попов получили их «на ровном месте»...

- Да, это серьезные потери, и полноценную замену могут не найти, а игра с «Севильей» будет очень серьезной. Посмотрим, что будет дальше.

- Тем не менее голкипер Александр Селихов, вышедший на замену травмированному коллеге Реброву, не стушевался. Это удивило? Все-таки в матчах чемпионата страны он выглядел не слишком уверенно...

- Бывают такие матчи, когда на кураже играют. Он действительно отразил несколько опасных мячей. Там игрок «Ливерпуля» и головой должен был забивать, но Селихов этот тяжелейший мяч вытащил. Бывают матчи, когда человек полностью собран и все у него в такт попадает. Удастся ли сохранить этот кураж в будущих матча? Это вопрос психологии. Тут все зависит от того, как футболист настраивается, как готовится.
Теги: Спартак Гаврилов Ливерпуль
Сегодня, 13:58
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№2 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Юра, даже 1 победа над аналусийцами ничего не даст.Нужны 4 очка с ними и 3 с Марибором.

Счетовод Вотруба.Ещё скажи-вангую,как это у вас принято


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:02) #
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Юра, даже 1 победа над аналусийцами ничего не даст.
Нужны 4 очка с ними и 3 с Марибором.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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