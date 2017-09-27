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Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов

Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА.

Сократить отставание позволила ничья "Спартака" в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля". В свою очередь французский представитель в этом турнире "Монако" проиграл свой матч "Порту" со счетом 0:3.

У России 45,582 балла. У Франции 48,415 баллов. Лидирует в таблице Испания, за ней следуют Англия, Германия и Италия.

ТАСС
Сегодня, 14:12
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4
(1)
№4 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 15:43) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
ПСЖ дома выиграет у баварии

Надеюсь на обратное.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№3 Написал: Egorysche (Сегодня, 15:22) #
  • +1
  •  (1)

при этом почему-то не говорите что благодаря этой же игре нас португалия потихоньку догоняет
Регистрация: 26.03.2015
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 15:00) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
я бы не хоронил коней..да и ПСЖ не тот сейчас..поглядим.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Батька (Сегодня, 14:50) #
  • -2
  •  (4)
online

ПСЖ дома выиграет у баварии, кони проиграют МЮ и снова отрыв увеличится ...
Регистрация: 9.09.2016
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