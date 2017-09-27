Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА.Сократить отставание позволила ничья "Спартака" в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля". В свою очередь французский представитель в этом турнире "Монако" проиграл свой матч "Порту" со счетом 0:3.У России 45,582 балла. У Франции 48,415 баллов. Лидирует в таблице Испания, за ней следуют Англия, Германия и Италия.