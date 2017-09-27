Стивен Джеррард: "Спартак" был лучше "Ливерпуля"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:58
Юрий Гаврилов: думал, будет такая же ситуация, как в параллельном матче где "Севилья" разобралась с "Марибором" (6)
Юрий Гаврилов: думал, будет такая же ситуация, как в параллельном матче где "Севилья" разобралась с "Марибором" (6)
13:44
Роберто Манчини: матч с "Реалом Сосьедад" будет, возможно, одним из самых сложных в сезоне (18)
Роберто Манчини: матч с "Реалом Сосьедад" будет, возможно, одним из самых сложных в сезоне (18)
12:59
Себастьян Дриусси: в Испании к "Реалу Сосьедад" относятся очень серьезно, и нам посоветовали так же (1)
Себастьян Дриусси: в Испании к "Реалу Сосьедад" относятся очень серьезно, и нам посоветовали так же (1)
12:50
Себастьян Дриусси: в матче с "Реалом Сосьедад" постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой
Себастьян Дриусси: в матче с "Реалом Сосьедад" постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой
10:25
Бельгийский гений против «золотого мальчика» из России. Превью матча ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» (5)
Бельгийский гений против «золотого мальчика» из России. Превью матча ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» (5)
07:28
Александр Жуков: если "Спартак" будет показывать такую игру и в дальнейшем, то сможет выйти в плей-офф (20)
Александр Жуков: если "Спартак" будет показывать такую игру и в дальнейшем, то сможет выйти в плей-офф (20)
04:55
Борис Игнатьев: Селихов оказался психологически устойчивым человеком. У вратаря хорошие перспективы (6)
Борис Игнатьев: Селихов оказался психологически устойчивым человеком. У вратаря хорошие перспективы (6)
Стивен Джеррард: "Спартак" был лучше "Ливерпуля"
Главный тренер юношеской команды "Ливерпуля" U19 Стивен Джеррард прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в Юношеской лиге УЕФА.
"После матча с "Севильей" я похвалил команду, она играла превосходно. Мы подняли планку высоко, но мы не ожидаем от них этого в каждой игре. Но если бы в матче со "Спартаком" мы приложили те же усилия, что с "Севильей", мы бы добились успеха.
Игроки разочарованы, но, если ты хочешь стать большим футболистом, нужно учиться и применять свои лучшие качества не только в домашних матчах, но и в сложных гостевых поединках.
Удивительная вещь. Некоторые наши большие игроки даже не появились в линии атаки. "Спартак" владел инициативой, был лучше нас, лучше контролировал игру и действовал как команда. Мы же пытались решить всё за счёт индивидуальных действий. Кто-то искал возможность забить, добиться славы, вместо того чтобы действовать как команда", - сказал Джеррард.
Чемпионат
"После матча с "Севильей" я похвалил команду, она играла превосходно. Мы подняли планку высоко, но мы не ожидаем от них этого в каждой игре. Но если бы в матче со "Спартаком" мы приложили те же усилия, что с "Севильей", мы бы добились успеха.
Игроки разочарованы, но, если ты хочешь стать большим футболистом, нужно учиться и применять свои лучшие качества не только в домашних матчах, но и в сложных гостевых поединках.
Удивительная вещь. Некоторые наши большие игроки даже не появились в линии атаки. "Спартак" владел инициативой, был лучше нас, лучше контролировал игру и действовал как команда. Мы же пытались решить всё за счёт индивидуальных действий. Кто-то искал возможность забить, добиться славы, вместо того чтобы действовать как команда", - сказал Джеррард.
Чемпионат
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.