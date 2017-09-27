Стивен Джеррард: "Спартак" был лучше "Ливерпуля"

Главный тренер юношеской команды "Ливерпуля" U19 Стивен Джеррард прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в Юношеской лиге УЕФА."После матча с "Севильей" я похвалил команду, она играла превосходно. Мы подняли планку высоко, но мы не ожидаем от них этого в каждой игре. Но если бы в матче со "Спартаком" мы приложили те же усилия, что с "Севильей", мы бы добились успеха.Игроки разочарованы, но, если ты хочешь стать большим футболистом, нужно учиться и применять свои лучшие качества не только в домашних матчах, но и в сложных гостевых поединках.Удивительная вещь. Некоторые наши большие игроки даже не появились в линии атаки. "Спартак" владел инициативой, был лучше нас, лучше контролировал игру и действовал как команда. Мы же пытались решить всё за счёт индивидуальных действий. Кто-то искал возможность забить, добиться славы, вместо того чтобы действовать как команда", - сказал Джеррард.