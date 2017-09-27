"Спартак" показал худший результат по количеству ударов по воротам за последние 10 лет

Московский «Спартак» в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:1) нанес всего 3 удара по воротам соперника.По данным InStat, это худший результат столичной команды за последние 10 лет.Также статистика по итогам прошедшего игрового дня на групповом этапе Лиги чемпионов говорит о следующем:– нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в матче против «Спартака» стал лучшим по количеству и эффективности обводок (7 из 9 – 78% успешных) – это лучший результат игрового дня Лиги чемпионов по количеству успешных обводок– полузащитник «Спартака» Марио Пашалич выиграл больше всех единоборств в матче против «Ливерпуля» (14 из 22 – 65%)– крайний защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд стал лучшим в матче по количеству и точности острых передач (5 из 6 – 83%)– защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд стал лидером игрового дня Лиги чемпионов по количеству передач в штрафную (13), в том числе и точных (7)– нападающий «Спартака» Луис Адриано стал лидером игрового дня Лиги чемпионов по количеству проведенных единоборств в нападении (25, из них 9 выигранных – 36%)