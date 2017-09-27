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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Спартак" показал худший результат по количеству ударов по воротам за последние 10 лет
Московский «Спартак» в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:1) нанес всего 3 удара по воротам соперника.
По данным InStat, это худший результат столичной команды за последние 10 лет.
Также статистика по итогам прошедшего игрового дня на групповом этапе Лиги чемпионов говорит о следующем:
– нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в матче против «Спартака» стал лучшим по количеству и эффективности обводок (7 из 9 – 78% успешных) – это лучший результат игрового дня Лиги чемпионов по количеству успешных обводок
– полузащитник «Спартака» Марио Пашалич выиграл больше всех единоборств в матче против «Ливерпуля» (14 из 22 – 65%)
– крайний защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд стал лучшим в матче по количеству и точности острых передач (5 из 6 – 83%)
– защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд стал лидером игрового дня Лиги чемпионов по количеству передач в штрафную (13), в том числе и точных (7)
– нападающий «Спартака» Луис Адриано стал лидером игрового дня Лиги чемпионов по количеству проведенных единоборств в нападении (25, из них 9 выигранных – 36%)
Sports.ru
По данным InStat, это худший результат столичной команды за последние 10 лет.
Также статистика по итогам прошедшего игрового дня на групповом этапе Лиги чемпионов говорит о следующем:
– нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в матче против «Спартака» стал лучшим по количеству и эффективности обводок (7 из 9 – 78% успешных) – это лучший результат игрового дня Лиги чемпионов по количеству успешных обводок
– полузащитник «Спартака» Марио Пашалич выиграл больше всех единоборств в матче против «Ливерпуля» (14 из 22 – 65%)
– крайний защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд стал лучшим в матче по количеству и точности острых передач (5 из 6 – 83%)
– защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд стал лидером игрового дня Лиги чемпионов по количеству передач в штрафную (13), в том числе и точных (7)
– нападающий «Спартака» Луис Адриано стал лидером игрового дня Лиги чемпионов по количеству проведенных единоборств в нападении (25, из них 9 выигранных – 36%)
Sports.ru
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