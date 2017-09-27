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"Спартак" показал худший результат по количеству ударов по воротам за последние 10 лет

Московский «Спартак» в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:1) нанес всего 3 удара по воротам соперника.

По данным InStat, это худший результат столичной команды за последние 10 лет.

Также статистика по итогам прошедшего игрового дня на групповом этапе Лиги чемпионов говорит о следующем:

– нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в матче против «Спартака» стал лучшим по количеству и эффективности обводок (7 из 9 – 78% успешных) – это лучший результат игрового дня Лиги чемпионов по количеству успешных обводок

– полузащитник «Спартака» Марио Пашалич выиграл больше всех единоборств в матче против «Ливерпуля» (14 из 22 – 65%)

– крайний защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд стал лучшим в матче по количеству и точности острых передач (5 из 6 – 83%)

– защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд стал лидером игрового дня Лиги чемпионов по количеству передач в штрафную (13), в том числе и точных (7)

– нападающий «Спартака» Луис Адриано стал лидером игрового дня Лиги чемпионов по количеству проведенных единоборств в нападении (25, из них 9 выигранных – 36%)

Sports.ru
Теги: Спартак
Сегодня, 14:59
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7
(1)
№7 Написал: coban сегодня (Сегодня, 15:42) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Мне к примеру интересно,всё-таки,Пашалич,Ад
риано и Фернандо вчера показали хорошую игру.

Сарказм, братан..
Особенно Фернандо вчера был хорош..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№6 Написал: Батька (Сегодня, 15:41) #
  • 0
  •  (0)
online

После первого гола Спартака была классная атака там попов мяч тронул на лицевой (( а он шел Пашаличу вроде ...итот мог бы 1 в 1 выходить !!

В общем что 3 удара не о чем не говорит, состав был не бьющий не было Квинси, Глушака, Зе .... но атаки опасные со стороны Спартака были ... правда не завершались они ударами !!!
Регистрация: 9.09.2016
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:31) #
  • 0
  •  (2)
online

Был бы промес и глушаков и тот же зе,били бы в разы больше и возможно выйграли бы. Обычно глушаков и промес бьют в разы больше.
Регистрация: 27.07.2016
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:31) #
  • +2
  •  (2)
online

Была бы хохма, если бы Ливерпуль вынул бы 3 после этих 3.
Удар Ещенко в ближний был красив, странно что воротчик Ливера сподобился его отбить.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 15:25) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: coban
Да кого это волнует..кроме идиотов конешно)


Ну кого-то же интересует серия Акинфеева, например. Чем эта тема хуже?
Регистрация: 2.10.2011
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:23) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: coban
Да кого это волнует..кроме идиотов конешно)


Мне к примеру интересно,всё-таки,Пашалич,Ад
риано и Фернандо вчера показали хорошую игру.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 15:18) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да кого это волнует..кроме идиотов конешно)


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
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