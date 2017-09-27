Около стадиона "Краснодара" откроется новый парк

28 сентября рядом со стадионом "Краснодара" будет открыт новый парк. Строительство парка площадью 21 гектар началось в конце 2016 года."С завтрашнего дня горожане смогут гулять в новом парке Сергея Галицкого, разбитом у стадиона "Краснодар". Заехал посмотреть, что там и как", – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в твиттере.