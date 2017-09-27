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"Манчестер Юнайтед" обыграл ЦСКА в юношеской Лиге УЕФА

ЦСКА дома уступил "Манчестер Юнайтед" в матче 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Юношеская лига УЕФА. Группа А. 2-й тур

ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" – 1:2 (0:2)

Голы: Меренчуков, 90 – Барлоу, 8. Гомес, 38.
Теги: Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 15:54
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№1 Написал: Роман Утолов (Сегодня, 16:38) #
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Регистрация: 27.09.2017
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