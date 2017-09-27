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ЦСКА предупредил болельщиков перед игрой с "Манчестер Юнайтед"

ЦСКА обратился к болельщикам в преддверии матча Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Нам очень нужна ваша поддержка, но при этом от лица команды просим вас соблюдать общественный порядок и не поддаваться на возможные провокации.

Призываем вас соблюдать организованность и порядок и напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом от 17.04.2017 № 78-ФЗ за использование пиротехнических изделий возможен штраф от 10 до 20 тыс. рублей либо арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет", – говорится в сообщении пресс-службы армейцев.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:59
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№1 Написал: Роман Утолов (Сегодня, 16:29) #
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Регистрация: 27.09.2017
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