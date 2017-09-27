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Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
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Большинство посетителей Rusfootball.info считает, что "МЮ" обыграет ЦСКА

На сайте Rusfootball.info завершилось голосование по поводу исхода матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Манчестер Юнайтед".

Всего было отдано 710 голосов. Большинство голосовавших – 364 (51,27%) - выразили мнение, что "МЮ" победит. 216 (24%) посетителей отдали предпочтение выигрыша ЦСКА. За ничью проголосовали 130 (18,31 процента) читателей сайта.

Встреча начнется в 21:45 мск.
Теги: Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 16:33
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(0)
№7 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 17:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрим чем на это ответит рекордсмен.
Регистрация: 30.08.2009
№6 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 16:59) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Вчера такой же прогноз был! Надеюсь сегодня результат будет не хуже для России!
Регистрация: 13.08.2009
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:58) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Привычные 1-1


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: safonas (Сегодня, 16:57) #
  • 0
  •  (2)

1-2 или 1-3, если ошибусь буду рад


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: spiri
ога,надо больше ругать коней как СМ вчера.. sunglasses

да куда уж больше..если учесть игру с Динамо


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:36) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Сибирь»
1-1. вангую


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 16:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
ога,надо больше ругать коней как СМ вчера.. sunglasses


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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