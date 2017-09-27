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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Бельгийский гений против «золотого мальчика» из России. Превью матча ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» (7)
Евгений Алдонин: ничья в матче с "МЮ" была бы довольно приемлемым результатом
Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне хавбек подмосковного «Зоркого» Евгений Алдонин перед матчем армейцев с «Манчестер Юнайтед» в рамках группового этапа Лиги чемпионов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал, что поможет красно-синим добиться успеха в противостоянии с английской командой.
- Безусловно, «МЮ» является фаворитом этой пары. Понятное дело, что победа была бы лучшим вариантом исхода этой встречи. Но думаю, что для ЦСКА любой положительный исход матча, даже ничья с учетом того, что в прошлом туре у «Бенфики» выиграли, будет достаточно приемлемым результатом, - сказал Алдонин.
- Как, на ваш взгляд, нужно будет сыграть против «МЮ»?
- Нужно предельно строго действовать в обороне и, конечно, искать варианты у чужих ворот. Думаю, что в любом случае армейцы могут доставить хлопот «Манчестеру». Основной состав ЦСКА сыгран, и думаю, является залогом определенного успеха. Состав у армейцев — сбалансированный, здесь есть свои лидеры. Еврокубковый опыт у ребят большой. И, конечно, команда уже знает, как действовать с этим соперником. Лидерские качества опытных футболистов ЦСКА в этом матче должны выйти на первый план. Безусловно, здесь надо использовать стандартные положения и выигрывать верховые дуэли. Умение Березуцких и Игнашевича играть на «втором этаже» могут быть неким козырем. Хотелось бы пожелать армейцам удачи и, конечно, очень дисциплинировано сыграть у своих ворот. Самое главное - не пропустить. А если не пропустят, то наверняка будут моменты для взятия ворот «Манчестера». Очень жду матча. После тренировки поеду на стадион, чтобы поддержать любимую команду.
- Многие считают, что армейцам будет сильно не хватать Марио Фернандеса, получившего травму в матче с «Динамо».
- Безусловно, это так. Марио Фернандес — один из лидеров команды. На правом фланге его будет не хватать. Он надежен в обороне, кроме того этот защитник остро действует впереди.
- Кого бы выделили в составе «МЮ»?
- Мне импонирует, как играет Генрих Мхитарян. Он и большой объем работы выполняет, и очень продуктивно действует. Безусловно, надо отметить Лукаку: очень результативный нападающий. Мы знаем, что наставник «МЮ» Жозе Моуринью любит играть с остро выраженным форвардом. В «Челси» у него таким был Дрогба, поэтому нелегко будет армейским защитникам, но в целом нашей команде все по силам. Конечно, он несет определенную угрозу для любой команды. Но в «Манчестер Юнайтед» есть еще целый ряд игроков большого таланта.
- Во вторник «Спартак» в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). Все были приятно удивлены этим результатом, поскольку сила соперника и последние результаты спартаковцев в РФПЛ говорили о том, что ничего хорошего ждать не стоит. Для вас этот результат был неожиданным?
- Накануне матча я не исключал, что может быть ничейный результат. Но по игре в этом матче, наверное, можно сказать, что «Спартак» «отскочил». Потому что моментов для победы «Ливерпуль» создал много. В этом плане соперник был на порядок сильнее. Тем не менее можно сказать, что это очко спартаковцы завоевали.
- Безусловно, «МЮ» является фаворитом этой пары. Понятное дело, что победа была бы лучшим вариантом исхода этой встречи. Но думаю, что для ЦСКА любой положительный исход матча, даже ничья с учетом того, что в прошлом туре у «Бенфики» выиграли, будет достаточно приемлемым результатом, - сказал Алдонин.
- Как, на ваш взгляд, нужно будет сыграть против «МЮ»?
- Нужно предельно строго действовать в обороне и, конечно, искать варианты у чужих ворот. Думаю, что в любом случае армейцы могут доставить хлопот «Манчестеру». Основной состав ЦСКА сыгран, и думаю, является залогом определенного успеха. Состав у армейцев — сбалансированный, здесь есть свои лидеры. Еврокубковый опыт у ребят большой. И, конечно, команда уже знает, как действовать с этим соперником. Лидерские качества опытных футболистов ЦСКА в этом матче должны выйти на первый план. Безусловно, здесь надо использовать стандартные положения и выигрывать верховые дуэли. Умение Березуцких и Игнашевича играть на «втором этаже» могут быть неким козырем. Хотелось бы пожелать армейцам удачи и, конечно, очень дисциплинировано сыграть у своих ворот. Самое главное - не пропустить. А если не пропустят, то наверняка будут моменты для взятия ворот «Манчестера». Очень жду матча. После тренировки поеду на стадион, чтобы поддержать любимую команду.
- Многие считают, что армейцам будет сильно не хватать Марио Фернандеса, получившего травму в матче с «Динамо».
- Безусловно, это так. Марио Фернандес — один из лидеров команды. На правом фланге его будет не хватать. Он надежен в обороне, кроме того этот защитник остро действует впереди.
- Кого бы выделили в составе «МЮ»?
- Мне импонирует, как играет Генрих Мхитарян. Он и большой объем работы выполняет, и очень продуктивно действует. Безусловно, надо отметить Лукаку: очень результативный нападающий. Мы знаем, что наставник «МЮ» Жозе Моуринью любит играть с остро выраженным форвардом. В «Челси» у него таким был Дрогба, поэтому нелегко будет армейским защитникам, но в целом нашей команде все по силам. Конечно, он несет определенную угрозу для любой команды. Но в «Манчестер Юнайтед» есть еще целый ряд игроков большого таланта.
- Во вторник «Спартак» в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). Все были приятно удивлены этим результатом, поскольку сила соперника и последние результаты спартаковцев в РФПЛ говорили о том, что ничего хорошего ждать не стоит. Для вас этот результат был неожиданным?
- Накануне матча я не исключал, что может быть ничейный результат. Но по игре в этом матче, наверное, можно сказать, что «Спартак» «отскочил». Потому что моментов для победы «Ливерпуль» создал много. В этом плане соперник был на порядок сильнее. Тем не менее можно сказать, что это очко спартаковцы завоевали.
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