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Кристиан Пулишич заинтересовал "Арсенал" и "Реал"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич попал в сферу интересов "Арсенала" и мадридского "Реала", информирует Daily Star.

Тем не менее, отмечается, что хавбек счастлив в Германии и не собирается уходить из клуба.

Напомним, что в текущем сезоне Пулишич провел девять игр, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Теги: Реал Боруссия Арсенал Трансферы
Сегодня, 19:21
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