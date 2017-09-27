Кристиан Пулишич заинтересовал "Арсенал" и "Реал"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич попал в сферу интересов "Арсенала" и мадридского "Реала", информирует Daily Star.Тем не менее, отмечается, что хавбек счастлив в Германии и не собирается уходить из клуба.Напомним, что в текущем сезоне Пулишич провел девять игр, забил три гола и отдал одну результативную передачу.