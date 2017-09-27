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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Олейников: проиграли по своей вине
Полузащитник ЦСКА Иван Олейников после матча юношеской ЛЧ с Ливерпулем отметил, что команде не хватило уверенности в своих силах в первой тайме:
- "Игра была равной, не могу сказать, что у них было большое преимущество, и они как-то нас перебегали или переиграли, . - Пропустили два гола из-за своих ошибок, сначала упустили игрока, а затем штрафной нелепый заработали. Наверное, нехватка концентрации сказалась или что-то в этом роде, просто прозевали".
- Как настраивались на этот матч?
- "Настраиваться на такого соперника не приходится, это "Манчестер", это большая команда, и дополнительной мотивации здесь не надо искать. Тем более, это Лига чемпионов, многие ребята пришли из школы, и им, и нам надо было доказывать болельщикам и тренерам, что мы достойны защищать цвета клуба. Мандража не было. Понятно, что перед каждой игрой есть волнение, но мы старались с первых минут это убрать.
невооруженным взглядом, а какого-то сильного перевеса не было, проиграли по своей вину".
- "Игра была равной, не могу сказать, что у них было большое преимущество, и они как-то нас перебегали или переиграли, . - Пропустили два гола из-за своих ошибок, сначала упустили игрока, а затем штрафной нелепый заработали. Наверное, нехватка концентрации сказалась или что-то в этом роде, просто прозевали".
- Как настраивались на этот матч?
- "Настраиваться на такого соперника не приходится, это "Манчестер", это большая команда, и дополнительной мотивации здесь не надо искать. Тем более, это Лига чемпионов, многие ребята пришли из школы, и им, и нам надо было доказывать болельщикам и тренерам, что мы достойны защищать цвета клуба. Мандража не было. Понятно, что перед каждой игрой есть волнение, но мы старались с первых минут это убрать.
невооруженным взглядом, а какого-то сильного перевеса не было, проиграли по своей вину".
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